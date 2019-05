Demanio | 1 600 immobili su mercato | maxi dismissione

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) Un lavoro certosino, fatto di attente ricognizioni, analisi e valutazioni. L'Agenzia delsta passando al setaccio glipubblici per contribuire alpiano di dismissioni che negli intenti del governo dovrebbe portare quest'anno nelle casse dello Stato 950 milioni di euro. In tutto 1.600 beni saranno messi sul: 400 rientreranno nella lista che il Mef inserira' in un decreto ad hoc previsto dalla legge di bilancio; altri 1.200, di minor valore ma comunque determinanti, saranno (e in parte gia' sono) oggetto di bandi di gara dell'Agenzia.

