Creato per sbaglio enzima mangia-plastica | degrada una bottiglia in 96 ore

Tetsuya Mizuguchi - Creatore di Rex - è l'ultima persona ad aver visto Death Stranding : Le informazioni riguardo Death Stranding non accennano ad aumentare, eppure Hideo Kojima continua a mostrate il gioco a colleghi ed amici, riporta Dualshockers.L'ultimo della lunga lista di "celebrità" che hanno avuto il privilegio di vedere con i propri occhi il gioco allo stato dell'arte è Tetsuya Mizuguchi, creatore di Rex e di Tetris Effect.Il Tweet di Kojima in compagnia di Mizuguchi risale al 17 maggio. Tetsuya Mizuguchi stesso ha risposto ...

Il processo del surge glaciale : un ghiacciaio ha Creato un nuovo lago in Pakistan - preoccupazione per il rischio di devastanti inondazioni : Mentre la maggior parte dei ghiacciai himalayani si sta ritirando, circa 200 nella catena montuosa del Karakorum, in Pakistan, stanno facendo il contrario. Le autorità scientifiche e militari Pakistane stanno monitorando molto attentamente uno di essi a causa del potenziale di inondazioni. Circa l’1% dei ghiacciai del mondo si muove. Questi ghiacciai seguono un ciclo di periodi in cui fluiscono improvvisamente a velocità molto più alte del ...

Qualcuno ha Creato l’intimo che puoi indossare per settimane - senza lavarlo : L’idea, ammettiamolo, potrebbe risultare un tantino disgustosa: boxer e magliette intime da indossare per settimane e settimane, senza mai la necessità di lavare o cambiare alcunché. Eppure sembra aver riscosso un ottimo riscontro la proposta di Organic Basics, la compagnia di Copenaghen specializzata in abbigliamento sostenibile che attraverso il portale di crowdfunding Kickstarter ha saputo finanziare il lancio di una nuova linea di ...

Inquinamento ambientale : a Caserta il convegno “Custodire il Creato per una salute integrale” : L’Inquinamento ambientale uccide in Europa 556mila persone l’anno e 7 milioni nel mondo[1]. Si stima inoltre che 9 persone su 10, a livello mondiale, respirino aria contenente alti livelli di sostanze inquinanti, provocando gravi e irreversibili effetti sulla salute: un terzo dei decessi per ictus, cancro ai polmoni e malattie cardiache è causato, infatti, dall’Inquinamento atmosferico. È il drammatico bilancio dell’Organizzazione Mondiale della ...

Il Cafe Leblanc di Persona 5 è stato riCreato in Dreams : L'editor di Dreams, esclusiva PS4 di MediaMolecule attualmente in Early Access, ha dimostrato già in passato di essere capace di grandi cose, e oggi ritorniamo a parlare del gioco grazie ad un'altra creazione dei fan.Come riporta Siliconera, in particolare questa volta è stato fatto un rifermento a Persona 5, nello specifico un utente ha ricreato il Cafe Leblanc. L'utente in questione ha condiviso la sua creazione sui social, con tanto di icona ...

Wild : dal Creatore di Beyond Good and Evil arriva un survival open-world che potrebbe uscire per PS4 e PS5 : Wild è un titolo survival action-adventure open-world, nonché esclusiva Sony realizzata dallo studio Wild Sheep Studios e dal creatore di Beyond Good and Evil, Michel Ancel.Ebbene, come riporta Comicbook, il gioco venne presentato per la prima volta nell'estate del 2014, per poi ripresentarsi alla Paris Games Week del 2015, e da lì scomparire nel'oblio.Col passare del tempo, sempre in di più hanno iniziato a pensare si trattasse ormai di un ...

Gli scienziati hanno Creato un robot-microscopio superveloce per la ricerca sulla materia oscura - : scienziati russi trovano tracce di vita su Venere La scienza moderna richiede l'applicazione di sistemi di scannerizzazione ultra-rapidi, in grado di effettuare analisi di elevata precisione della ...

Creato robot-microscopio superveloce per ricerca su materia oscura : L'équipe italo-russa di scienziati dell'Università nazionale di scienza e tecnologia "MISiS" (Mosca) e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN, Napoli) hanno messo a punto una tecnologia semplice ed economicamente vantaggiosa che permette di aumentare di decine di volte la rapidità di funzionamento dei microscopi automatici utilizzati in campi molto diversi, dalla fisica nucleare all'archeologia, dalla cura del cancro alla vulcanologia. ...

Creato un robot-microscopio superveloce per la ricerca sulla materia oscura : L’équipe italo-russa di scienziati dell’Università nazionale di scienza e tecnologia “MISiS” (Mosca) e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN, Napoli) hanno messo a punto una tecnologia semplice ed economicamente vantaggiosa che permette di aumentare di decine di volte la rapidità di funzionamento dei microscopi automatici utilizzati in campi molto diversi, dalla fisica nucleare all’archeologia, ...

Dal Creatore di Downton Abbey arriva la nuova serie storica Belgravia - un cast stellare per il romanzo di Julian Fellowes : Il papà è sempre Julian Fellowes, l'emittente è sempre ITV, ma non stiamo parlando di Downton Abbey: sono partite il 10 aprile col primo ciak le riprese della nuova serie storica Belgravia, un dramma in costume in sei episodi nato dalla penna dell'ideatore, showrunner e sceneggiatore della saga dei Crawley, Julian Fellowes, e prodotta da Carnival Films. La miniserie andrà in onda su ITV nel Regno Unito ed Epix negli Stati Uniti ed è basata ...

Il Creatore di Ico e Shadow of the Colossus ammette di essere entrato nell'industria videoludica solo per soldi : A quanto pare il famoso Fumito Ueda (creatore di Ico e Shadow of the Colossus) ha deciso di entrare nell'industria videoludica in quanto non era sicuro di mantenersi con la sua vera passione, l'arte.Come riporta VG247, lo sviluppatore è intervenuto durante il Reboot Develop (tramite un traduttore) ed ha ammesso che il suo obiettivo nella vita era quello di diventare un artista, e che avrebbe speso solo qualche anno nell'industria dei ...

Storia di Katie Bouman - la scienziata di 29 anni che ha Creato l'algoritmo per l'elaborazione dell'immagine del buco nero : Si chiama, ha 29 anni e oggi il mondo è ai suoi piedi. Perché è questa giovane scienziata ad aver creato uno degli algoritmi fondamentali per l'elaborazione della grande mole di dati raccolti dall'Event Horizon Telescope che hanno prodotto la prima immagine reale dell'ombra di un buco nero.VIDEO - Il "viaggio" verso il primo buco nero mai fotografato Dopo l'annuncio, la dottoressa Bouman, assistente professore al California ...

Paper Beast è la nuova affascinante opera del Creatore di Another World : Paper Beast è un nuovo gioco per PlayStation VR che nasce dalla mente di Eric Chahi, creatore di Another World e fondatore dello studio di sviluppo francese Pixel Reef.Come riporta Gematsu, il gioco è stato annunciato da Eric Chahi con la descrizione di "giocoso titolo di esplorazione ambientato in un mondo colorato e nato da un codice virtuale andato perduto".Paper Beast è atteso per PlayStation VR entro il 2019, mentre è prevista anche una ...

Dal Creatore di nother World arriva Paper Beast - un nuovo titolo per PlayStation VR : Ebbene, come riporta Gematsu , il gioco è stato annunciato da Eric Chahi come "giocoso titolo di esplorazione ambientato in un mondo colorato e nato da un codice virtuale andato perduto. Paper Beast ...