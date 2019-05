CorSport | Napoli in dirittura su De Paul Koulibaly e Callejon non si muovono

ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Ilsarebbe in prima fila nella corsa per accaparrarsi Dedall’Udinese, che ha una valutazione, da parte della sua società, di 35 milioni di euro. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Deha festeggiato ieri il suo compleanno, proprio come De Larentiis, solo che di anni ne ha compiuto 25 e non 70. Il suo contratto scade nel 2023 e piace molto a Carlo Ancelotti ma i Pozzo lo valutano 35 milioni di euro, e comunque sotto i 30 non sarebbero disposti a scendere. Su di lui c’è anche l’interesse di Inter e Tottenham ma ilsarebbe in prima fila con l’idea di inserire nella trattativa Ounas o Verdi, che sono le stesse contropartite offerte nella trattativa per Ilicic. Questo per quanto riguarda le certezze – o almeno quelle che lo sembrano – negli arrivi. Ci sono alcune garanzie anche sul fronte di quelli che restano. Tra questi sicuramente. Il ...

