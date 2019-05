Cannes | i vincitori – Palma d’oro a Parasite Antonio Banderas miglior attore | premio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Designata all’unanimità, la2019 parla coreano ed è esemplare e meritata.(in originale Gisaengchung) è infatti il film forse più bello e impressionante, sintomo di una “selezione incredibile” (parole del presidente Alejandro Gonzales Iñarritu) quale quella che ha composto il concorso di72. Il regista Bong Joon Ho, classe 1969, non immaginava certo di arrivare sull’olimpo dei grandi maestri, ma la sua opera – passata fra gli entusiasmi di critica e pubblico con voti altissimi nelle riviste specializzate – faceva presagire unpesante. Un trionfo, dunque, per questa piccola-grande storia “famigliare” ambientata nella Seul contemporanea in cui due famiglie di classi sociali e culturali opposte arrivano a specchiarsi, scambiarsi, mescolarsi, in un gioco comico e crudele, mentre sullo sfondo, e soprattutto nei bassifondi della sterminata ...

