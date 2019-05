Amici | il panico di Alberto Urso a un passo dalla vittoria | cosa tormenta il cantante di

liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Manca poco alla finalissima di, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e campionissimo di ascolti. E tutte le strade indicano il nome di un vincitore, che è quello di, protagonista di un percorso impeccabile. Umile, gentile e simpatico, ha dimostrato poliedricità

laradiceno : “Se c’è in giro una cosa più importante del mio Io, dimmelo che le sparo subito.” happy #TowelDay amici, NON FATEV… - leviisbaee : A parte il fatto che vedere questo genere si storie mi fa sentire troppo sola. Ma,non le comprendo. Io vado nel p… - inhemmingsarms_ : Oggi ho avuto un attacco di panico e nessuno dei miei amici si è sprecato a chiedermi se sto meglio. Poi non chie… -