Ai nuovi raid di Destiny 2 potranno accedere anche giocatori di livello più basso

(Di sabato 25 maggio 2019) A partire dal 4 giugno 2019 arriverà la quarta ed ultima espansione dell'Annual Pass di2, e in vista di questo aggiornamento sono molte le informazioni trapelate.Come possiamo vedere, Bungie si è adoperata per rendere il gioco sostanzialmente più equilibrato, permettendo a tutti di partecipare aisenza dover per forza attendere il raggiungimento di unpreciso.In poche parole, per le prime 24 ore dal lancio, l'incursione Crown of Sorrow sarà accessibile a tutti,ai Guardiani dipiù, in quanto ildi Potere dei Guardiani sarà assestato alla difficoltà del boss. Quindi, se per esempio il primo scontro avrà un potere consigliato di 720, i nostri Gaurdiani saranno temporaneamente portati a questo, così da permettere a tutti i provare la sfida.Leggi altro...

