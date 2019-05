Un codice etico sulla doppia vita di hater che ricoprono ruoli istituzionali

Zippato il codice genetico del batterio E. coli : Zippato il codice genetico dell’E. coli . La messa a punto del batterio sintetico, in grado di produrre tutti gli amminoacidi della versione ‘originale’ usando però un set limitato di istruzioni genetiche, ??è descritta online su ‘Nature‘. Lo studio del team del Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology di Cambridge (Gb) apre la strada alla progettazione di batteri sintetici che hanno caratteristiche ...

"Un codice etico eviterà al Salone di ripetere l'errore con CasaPound" : Una lettera arrivata da Auschwitz scuote ancora di più un Salone del Libro che era pronto a festeggiare l'inaugurazione della rinascita e invece ha per le mani una polemica politica senza soluzione. Per fare una scelta - comunque complicata - restano due giorni ma probabilmente una strada va trovata per il futuro. LEGGI ANCHE 'O noi o l'editrice di CasaPound': il museo ...