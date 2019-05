Theresa May | da Lady di Ferro a capo debole Ascesa e lenta caduta della premier

Brexit - Theresa May si dimette : "Profondo rammarico". Verso un'uscita senza accordo : "Mi dimetterò come leader del Partito conservatore il 7 giugno". Da Downing street la premier Theresa May ha annunciato la sua resa, anticipando che il processo per la scelta del suo successore inizierà la settimana successiva. Per lei "resterà sempre fonte di profondo rammarico" il fatto "di non av

Regno Unito - Theresa May annuncia le dimissioni : lascia il 7 giugno. “Rammarico per non aver attuato la Brexit” : La premier inglese e leader dei conservatori Theresa May ha annunciato le dimissioni: lascerà il 7 giugno, dopo la visita del presidente Usa Donald Trump. “Provo grande rammarico per non essere riuscita ad attuare la Brexit”, ha detto May nel discorso con cui ha comunicato il passo indietro e affidandone la realizzazione al suo successore alla guida dei Tory, che dovrà essere eletto nelle successive settimane per poi subentrarle come ...

