Sassuolo | Carnevali | “Avanti con De Zerbi C’è da costruire un percorso”

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’amministratore delegato del, Giovanni, ha parlato a LaPresse a proposito del futuro del tecnico Roberto De: “Se ci sono delle richieste su Dene siamo ben felici, perché vuol dire che abbiamo fatto una scelta giusta. E’ un allenatore giovane, di grandissime qualità e di grandissime prospettive. Non mi meraviglia il fatto che ci siano già delle società importanti che possano tenerlo sott’occhio, però io credo che con Deandremo avanti sicuramente anche per la prossima stagione”. “Con lui c’è daquesto percorso che è iniziato ed è giusto abbia un prosieguo”, ha aggiunto il dirigente degli emiliani. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articolo: “Avanti con De. C’è da...

