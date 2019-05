Samsung Galaxy S7 e S7 edge si aggiornano ancora | ecco le patch di maggio

Esordisce ufficialmente sul Samsung Galaxy S7 Vodafone l’aggiornamento di maggio : primi dettagli : Stanno venendo alle luce in queste ore le prime informazioni per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento di maggio a bordo del Samsung Galaxy S7, in particolare sulla versione brandizzata Vodafone. Dopo i primi dettagli che ho condiviso con voi poco più di una settimana fa sulle nostre pagine, occorre passare alla pratica, considerando che questo venerdì è giunto un segnale ufficiale direttamente dal produttore coreano come si potrà ...

Capacità della batteria e display del Samsung Galaxy Note 10 svelati da questo leak : Continuano a susseguirsi in Rete indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del Samsung Galaxy Note 10. Ecco le ultime della serie L'articolo Capacità della batteria e display del Samsung Galaxy Note 10 svelati da questo leak proviene da TuttoAndroid.

Nuovi traguardi per il Samsung Galaxy S9 Plus con l’aggiornamento di maggio per la fotocamera : L'aggiornamento del Samsung Galaxy S9 Plus è servito su un piatto d'argento in queste ore: in Italia è partita, a pieno regime, la distribuzione dell'update del corrente mese di maggio proprio per i top di gamma assoluti di questo 2019, nella loro versione no brand e non per i modelli serigrafati. Si tratta di un un pacchetto che integra naturalmente la nuova e ultima patch di sicurezza di Google ma non solo: va ben oltre, con l'obiettivo ...

Non siete contenti del Galaxy Fold? Ecco come dovrebbe essere il prossimo pieghevole di Samsung : Il brevetto è stato depositato in Corea nel 2015 e negli USA intorno alla fine del 2018, e secondo alcuni è una finestra sul prossimo futuro L'articolo Non siete contenti del Galaxy Fold? Ecco come dovrebbe essere il prossimo pieghevole di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Ecco anche il Samsung Galaxy Fit - il grande assente che mancava : Vi stavate giusto chiedendo che fine avesse fatto il Samsung Galaxy Fit? Oggi siamo qui pronti per darvene notizia, essendo mancato dalla scena per motivi finora imprecisati. Il fitness tracker era stato presentato al MWC 2019 di Barcellona insieme ai Galaxy S10, ed agli altri dispositivi suoi pari, il Galaxy Watch Active ed il Galaxy Fit e, di cui più nel dettaglio vi avevamo parlato in questo articolo dedicato. A differenza degli altri due ...

Le prime voci su Samsung Galaxy A70S gli attribuiscono una fotocamera-record da 64 megapixel : Il record sarà garantito dal recentissimo sensore ISOCELL Bright GW1 svelato di recente dalla stessa Samsung L'articolo Le prime voci su Samsung Galaxy A70S gli attribuiscono una fotocamera-record da 64 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Diversi dal Samsung Galaxy Fold i prossimi flessibili : le prospettive : Tutti ad aspettare il Samsung Galaxy Fold, il primo device flessibile del brand asiatico che, a conti fatti, sarebbe già dovuto essere sul mercato. Un inconveniente non di poco conto (problemi al display piuttosto importanti, riscontrati dai giornalisti cui era stata inviata un'unità di prova) ha stravolto quelli che erano i piani iniziali del colosso di Seul, costringendolo a revisionare il prodotto nel profondo, così da restituirlo nelle ...

All’arrembaggio il Samsung Galaxy S8 Plus : XXS4DSE1 di maggio 2019 : Così com'è stato ieri l'altro per il Samsung Galaxy S8, arriva il turno di ricevere l'aggiornamento XXS4DSE1 con la patch di sicurezza di maggio 2019 anche per i Samsung Galaxy S8 Plus (no brand Italia). Un pacchetto dal peso di poco più di 400MB, la cui disponibilità OTA è stata ormai decretata (in alternativa potrete anche scaricarlo da questo indirizzo, e procedere all'installazione manuale, sempre che siate ben consapevoli dei passaggi da ...

Dal 23 maggio per il Samsung Galaxy S10 5G sono ufficiali le notizie su prezzo e uscita in Europa : Ci sono finalmente importanti dettagli di natura commerciale sul tanto atteso Samsung Galaxy S10 5G. Dopo aver preso in esame le ultime proposte da parte di Wind, in riferimento al modello "normale" della serie secondo quanto raccontato nella giornata di ieri, stavolta tocca concentrarsi su un dispositivo destinato a fare la differenza in Europa. A partire da oggi 23 maggio, infatti, possiamo parlare ufficialmente dei preordini nel Regno Unito. ...

Samsung Galaxy S10 5G ha finalmente un prezzo : al via i pre-ordini nel Regno Unito : Samsung Galaxy S10 5G arriverà in Italia tra un mese, ora sono iniziati i pre-ordini nel Regno Unito e il prezzo di listino è piuttosto elevato. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G ha finalmente un prezzo: al via i pre-ordini nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Riparazione super veloce per i Samsung Galaxy con display rotto : nuovi prezzi dal 23 maggio : Arriva una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l'assistenza per i Samsung Galaxy non più coperti da garanzia, soprattutto per quanto concerne un problema classico come quello dello schermo rotto. La divisione italiana in queste ore ha concepito un nuovo programma chiamato Samsung Repair, con cui avremo la possibilità di sostituire le componenti rotte con ricambi originali, senza dimenticare i prezzi che sono stati abbassati ed una ...

Svelato il presunto aspetto del Samsung Galaxy A10e : Dal solito SlashLeaks arrivano alcune immagini che potrebbero mostrarci il design di Samsung Galaxy A10e. Guardiamole insieme e scopriamo cosa ci dicono L'articolo Svelato il presunto aspetto del Samsung Galaxy A10e proviene da TuttoAndroid.

La Modalità Notte di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e affila le lame grazie all’aggiornamento con le patch di maggio : L'aggiornamento con le nuove patch di sicurezza di maggio 2019 fa fare un passo in avanti alla Modalità Notte della famiglia dei Samsung Galaxy S10. Eccone la prova in alcuni scatti che potete vedere in attesa del rilascio nostrano dell'update. L'articolo La Modalità Notte di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e affila le lame grazie all’aggiornamento con le patch di maggio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un foro più piccolo e un SoC a 5 nm : Samsung Galaxy S11 dovrebbe essere dotato di un display con un foro per la fotocamera anteriore di dimensioni estremamente ridotte e di un SoC a 5 nm. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un foro più piccolo e un SoC a 5 nm proviene da TuttoAndroid.