PlayStation VR 2 potrebbe arrivare sul mercato in più modelli

Lo streaming una minaccia per Sony e PlayStation? "Potrebbe essere ma dobbiamo trasformarla in un'opportunità" : I giochi scaricati hanno rapidamente dominato PlayStation Now, dimostrando di avere il doppio del successo dei titoli in streaming sul servizio on-demand di Sony, riporta Gamesindustry.biz.PlayStation Now è stato lanciato come servizio streaming nel 2014 e Sony ha aggiunto l'opzione per scaricare i giochi dal suo catalogo solo nel settembre 2018. Come ha spiegato il chief financial officer di Sony Hiroki Totoki in una conference call la scorsa ...