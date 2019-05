Olanda | il numero uno dei laburisti canta vittoria | “Abbiamo sconfitto i sovranisti in

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Inabbiamograzie ai contenuti seri, dialogando con le persone e ignorando gli insulti della destra più estrema”. A parlare, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Pd per le Europee, insieme a Nicola Zingaretti, il candidato dei socialdemocratici alla Comissione europea euno deidel Pvda, Frans Timmermans, che ha portato il suo partito in testa negli exit poll olandesi. L'articolo, iluno dei: “Abbiamoingrazie ai contenuti seri” proviene da Il Fatto Quotidiano.

SuperFiammetta : Manipolazione informazione.#Olanda.Ridicola #sinistra che si esalta x vittoria laburisti -Sono #exitpoll e non dati… - ilconterosso1 : @FioravR 2) O forse il modello di questa U€ spoglia di 'risorse specializzate' i Paesi del Mediterraneo per fornirl… - RikiStar8485 : @RiccardoPennisi @zerozerozecche Vale anche per la Brexit. E se tu guardi in Olanda gli euroscettici sono in numero… -