Meteo delle stelle | Oroscopo Simon & the stars del 25-26 maggio

A rischio l’accuratezza delle previsioni Meteo : indietro di decenni per l’avvento della tecnologia 5G : L’arrivo della tecnologia 5G potrebbe compromettere l’accuratezza delle previsioni meteo, riportandole indietro di 40 anni: lo ha dichiarato il direttore della National Oceanic and Atmospheric Administration durante un’audizione al Congresso statunitense. Secondo Neil Jacobs, la frequenza a 23 Gigahertz, alla base del 5G, è troppo vicina a quelle usate dai microsatelliti per misurare la quantità di vapore acqueo in atmosfera, e ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : maltempo in attenuazione - criticità residua per il deflusso delle piene : Si abbassa in Emilia–Romagna l’Allerta di Arpae e della Protezione civile regionale: la criticità idraulica o idrogeologica passa da arancione a gialla nei bacini, sulla pianura e nella costa romagnola, nella pianura emiliana centrale, orientale e nella costa ferrarese. Nessun fenomeno Meteo viene segnalato ai fini dell’Allertamento: la criticità residua è dovuta al deflusso delle piene di Secchia e Reno e resta una situazione ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 14 maggio per allerta Meteo : elenco delle città a rischio : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 14 maggio? A causa dell'allerta meteo e delle abbondanti piogge, ecco le città in cui le amministrazioni comunali hanno deciso di sospendere le lezioni per evitare disagi e pericoli agli alunni, soprattutto in Emilia Romagna. L'elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Meteo - l’affascinante fenomeno delle nubi iridescenti in Texas : Nei giorni scorsi un fenomeno raro e spettacolare si è verificato nei cieli del Texas, si tratta delle nubi iridescenti. L’iridescenza appare sotto forma di zone colorate irregolari sulle nubi medie poste attorno al Sole o alla Luna. Si tratta in un certo senso di una corona parziale o imperfetta, dovuta allo stesso fenomeno di diffrazione della luce sulle goccioline che compongono la nube. L’iridescenza non è pertanto simmetrica come la corona, ...

Previsioni Meteo del weekend : crollo delle temperature nel Centro Nord : I venti caldi e il clima mite della stagione primaverile sembrano proprio non voler arrivare e le calde temperature che caratterizzano questa stagione sono per adesso solo un lontano ricordo. Infatti nonostante la giornata di ieri, venerdì 10 maggio, aveva fatto sperare nell'arrivo del bel tempo, le Previsioni metereologiche di questo weekend non portano buone notizie. Nella giornata di venerdì 10 maggio, le temperature si sono avvicinate a ...

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia - neve e calo delle temperature nel weekend : “Transito di impulso perturbato atlantico con instabilità diffusa e intermittente; un parziale e temporaneo miglioramento è atteso sabato 4, ma dal tardo pomeriggio/sera nuovo peggioramento temporalesco con precipitazioni diffuse e calo termico in quota, neve sui rilievi in calo fino a 1000 metri durante la notte“: sono le Previsioni Meteo per la Lombardia, fornite da Arpa regionale. “Domenica 5 transito e allontanamento della ...

Meteo primo maggio : piogge e calo delle temperature al centro e nel nord-est : Nelle regioni centrali e in quelle nord-orientali assisteremo a un calo delle temperature e a diffuse precipitazioni. Il tempo potrebbe continuare ad essere instabile per tutta la settimana.

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : forti piogge al Nord ma da domani marcato aumento delle temperature in tutta Italia : Dopo una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del forte vento di scirocco su tutta l’Italia, il Nord si ritroverà alle prese con forti piogge torrenziali, cariche di sabbia e polvere provenienti dal deserto del Sahara, mentre il Sud assisterà ad un costante aumento delle temperature di ora in ora, che poi domani arriverà ad interessare tutta la Penisola. Meteo, la sabbia del Sahara invade l’Europa: raggiungerà l’Ucraina e persino l’Islanda nelle ...

Turismo - effetto Meteo sul "megaponte" cambia piani delle famiglie : Il meteo avverso delle festivit à cambia i piani degli italiani che in molti casi "rinunciano" a partenze e "fuoriporta". Lo conferma un'indagine "flash" realizzata da ConfTurismo-Confcommercio , in ...

Meteo - nel Regno Unito potrebbe essere una delle Domeniche di Pasqua più calde mai registrate : attese temperature fino a +24°C : La maggior parte del Regno Unito potrà godere di tempo caldo e asciutto domani, 21 aprile e Domenica di Pasqua, con la possibilità di stabilire nuovi record. Il caldo continuerà a dominare il Regno Unito nel weekend festivo, per la gioia di quanti parteciperanno alla caccia alle uova o ad altre attività all’aperto. Mentre alcune comunità costiere potrebbero restare più fredde, le massime saranno comprese tra +20°C e quasi +24°C nel sud ...

