Lega-5S | ultimo duello sull’abuso d’ufficio Di Maio | “No ai corrotti” 

Basket - Final Four EuroLega 2019 : il CSKA Mosca è in finale. Super ultimo quarto e Real Madrid battuto : Il CSKA Mosca è la seconda Finalista dell’Eurolega 2019. Grazie ad un ultimo quarto eccezionale la squadra di Dimitrios Itoudis raggiunge l’ultimo atto della competizione, Superando il Real Madrid in semiFinale con il punteggio di 95-90. Il CSKA torna in Finale dopo quella di tre anni fa, quando vinse al supplementare contro il Fenerbahce. Proprio quello è anche l’ultimo trionfo per i russi, che vanno a caccia del loro ottavo ...

LIVE Cska Mosca-Real Madrid 95-90 - EuroLega 2019 in DIRETTA : i russi rimontano nell’ultimo quarto e volano in finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cska Mosca-Real Madrid, seconda semifinale di Eurolega, massimo campionato di basket europeo. Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria si affronteranno due squadre che hanno fatto semplicemente la storia del basket europeo, essendo la prima e la seconda per numero di titoli conquistati (10 gli spagnoli e 7 i russi). Il Cska, trascinato dal francese Nando De Colo (più di 20 punti di media), ha ...

Salvini : Europee referendum per Lega. Di Maio : l'ultimo a parlare così fu Renzi : Anche nel giorno della festa della mamma continua lo scontroa distanza tra Lega e Cinquestelle. L'occasione questa volta la lancia Matteo Salvini che usa parole precise in vistab delle elezionin...

Caso Siri - Di Maio 'Ultimo giorno per dimissioni - faccia cosa giusta'. Muro della Lega. Salvini 'In caso di voto - diremo no. Ma niente crisi'... : Cronaca Inchiesta tangenti sull'eolico, il sottosegretario Siri risponderà ai pm. In corso l'interrogatorio di Arata di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI Intanto Di Maio annuncia una conferenza ...

Nervi sempre più tesi tra Lega e M5s - Di Maio attacca su Siri e Salvini sbotta : 'Tacete - è l'ultimo avviso' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri chiamato a dirimere il caso Armando Siri i toni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a superare il livello di guardia . E se n la Lega n il M5S hanno alcuna ...

Scontro Lega-M5S sul caso Siri - Salvini : “Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso” : Un governo che cade per un indagato? L’ipotesi ritorna, martellante, per il caso di Armando Siri, sottosegretario leghista sotto inchiesta per corruzione. Il capo del M5S Luigi Di Maio, che da giorni chiede le dimissioni di Siri, invita il collega Matteo Salvini ad evitare la crisi, spingendo il sottosegretario ad un passo indietro. “La Lega - dice...

L'ultimo scontro tra Lega e M5s è sulle province : Un fronte al giorno crea crepe nel percorso del governo M5s-Lega verso il voto europeo del 26 maggio. Il nuovo tema di divisione riguarda le 'vecchie' province, 'svuotate' dalla riforma Delrio nel 2014. Ad aprire il dibattito un'anticipazione del 'Sole 24 Ore', secondo cui il ritorno all'elezione diretta di circa 2.500 presidenti e consiglieri provinciali è il "piatto forte" dell'ultima bozza delle linee guida per la riforma degli enti ...

LIVE Trento-Padova - Gara-3 Playoff SuperLega volley in DIRETTA : ultimo scontro - in palio la semifinale! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Padova, Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di volley maschile! Le due formazioni si sfidano in un vero e proprio spareggio senza possibilità di appello per la semifinale, con la squadra dolomitica che potrà contare sul supporto del proprio pubblico avendo chiuso la regular season in una migliore posizione rispetto agli ...

Regioni : Gelarda - 'Musumeci ultimo? Speriamo per Sicilia futuro targato Lega' : Palermo, 8 apr. (AdnKronos) - "Il pieno di consensi per i governatori della Lega in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia certifica che il governo del buonsenso del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è la strada da seguire in Italia per una gestione efficien