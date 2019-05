Le entrate di Apex Legends sono diminuite del 74% in due mesi

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) A quanto parenon è stato in grado di mantenere il suo inizio esplosivo, poiché ledigitali del giocosignificativamente per il secondo mese consecutivo, riporta Eurogamer.net.Le statistiche provengono dalla società di ricerche di mercato di proprietà di Nielsen, SuperData. La compagnia stima cheabbia guadagnato $ 24 milioni in aprile, in calo di quasi tre quarti rispetto ai guadagni del mese di lancio di febbraio, $ 92 milioni. Questa è una grande caduta , soprattutto considerando che SuperData crede cheabbia avuto il più forte lancio di tutti i tempi per un titolo free-to-play.La notizia potrebbe non essere uno shock per molti: anche se non abbiamo una cifra aggiornata sui numeri dei giocatori di, una cosa importante è stata la sua diminuzione nei dati Twitch. Insieme a questo, il primo Battle Pass di...