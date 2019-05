I pericoli del mestiere! Justine Mattera piena di lividi sui social... Ma si può a 48 anni!? (Di venerdì 24 maggio 2019) La showgirl ha condiviso sul web una foto che la ritrae con un grosso ematoma sulla coscia destra e alcune fasciature alle braccia, raccontando di essere caduta accidentalmente durante una gara ciclistica. Ormai Justine Mattera è sempre più impegnata nello sport - soprattutto nel triathlon e nel ciclismo - una passione che ha qualche inconveniente.



Justine Mattera è caduta e racconta cosa è successo pubblicando una foto sui social in cui appare ricoperta di lividi e abrasioni sulla pelle e con fasciature ai bracci: "I pericoli del mestiere. Ma a 48 anni si può??! (le sbucciature dico). Come dice Paolo Bettini ‘L'asfalto ha sempre il suo perché’. Questa volta la colpa della caduta non è stata mia. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. A volte pure noi sopravvalutiamo le nostre capacità. Non fate questo sbaglio! Grazie a tutti per gli auguri di pronta guarigione". Visualizza questo post su Instagram I pericoli del mestiere. ?????????????? Ma a 48 anni si può??!(le sbucciature dico) Come dice Paolo Bettini- "l'asfalto ha sempre il suo perché."?? Questa volta la colpa della caduta non è stata mia. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. A volte pure noi sopravvalutiamo le nostre capacità. Non fate questo sbaglio! Grazie a tutti per gli auguri di pronta guarigione e ci vediamo al @giroditalia Sabato 1 giugno #feltremontedavena #tappa20 #ilovecycling #ridelikeagirl #cyclinggirl #cyclingphotos #goodmorning #ciclismo #cyclinglife #roadcycling #ebike #roadlikethese #cyclingmotivation #cyclistlife #cyclingstyle #bici #bicicletta #velo #bycicle #cyclist #cyclistcyclinglife #italia #cycling_queens Riprendo gli allenamenti lunedì con @dds_triathlon_team @simonediamantini @ivanristi e @manlio.danelli ???????? Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 24 Mag 2019 alle ore 12:50 PDT



