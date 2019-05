Genova | giornalista di Repubblica picchiato dalla polizia | parte l’inchiesta

Genova - si indaga su pestaggio giornalista. Ex pm G8 - non è stata voltata pagina : La Procura di Genova aprirà due inchieste sugli scontri di giovedì tra antifascisti e forze dell'ordine durante il comizio di CasaPound. La prima per il pestaggio da parte della polizia del giornalista di Repubblica, Stefano Origone. Le ipotesi di reato, a carico di ignoti, sono lesioni aggravate dall'uso dell'arma, cioè il manganello e dalla gravità delle lesioni, fra cui la rottura di due dita e una costola. Dell'identificazione del gruppo di ...

Genova - trauma cranico e fratture al giornalista picchiato da agenti : 'Credevo di morire' : Ieri a Genova un giornalista di Repubblica, Stefano Origone, stava documentando gli scontri avvenuti tra la polizia e i manifestanti di sinistra, contrari a un presidio di Casapound, quando è stato malmenato dagli agenti. Solo grazie all'intervento di un vicequestore che lo conosceva, il pestaggio a colpi di manganello è stato fermato. Origone ha riportato fratture e un trauma cranico. In un suo messaggio apparso su Repubblica, ha raccontato di ...

