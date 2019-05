Gazzetta | Ancelotti preme per Lozano

Gazzetta : “Ancelotti vuole Lozano (50 milioni) ma il Napoli frena” : De Laurentiis lo ha detto chiaro e tondo nell’intervista al Corriere dello Sport: “In attacco abbiamo l’ira di Dio”. E infatti la Gazzetta, nel resoconto del summit di mercato di ieri, scrive che Ancelotti ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per Lozano “un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri in rosa. Certo – prosegue la Gazza – l’allenatore capisce che il club non voglia fare il passo piu` lungo della ...

Gazzetta : Tutto risolto! Ancelotti resta a Napoli - ma la paura c’è stata : La Gazzetta dello Sport ieri aveva fatto chiarezza sui chiacchiericci che vedevano Ancelotti come possibile allenatore della Juve e sopratTutto sulla presunta telefonata a Gasperini per sondare la sua disponibilità a venire a Napoli. Ha sparato sulla tentazione di De Laurentiis di esonerare l’allenatore Oggi il quotidiano sportivo torna sull’argomento mettendo un punto sulla vicenda. “Il Napoli ha esercitato la clausola che ...

Retroscena Ancelotti - Gazzetta : “Indiscrezioni su Gasperini al Napoli lo hanno spinto a parlare domenica sera” : Retroscena Ancelotti, La Gazzetta dello Sport rivela un’ indiscrezione clamorosa: Retroscena Ancelotti che, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Anche se, dobbiamo dirlo, certe cose sono all’ ordine del giorno quando si opera a questi livelli. Si, perché il Napoli non si è lasciato certo bene con i vecchi allenatori. Sia Mazzarri che Benitez, e poi ancora Sarri, nella loro ultima stagione in azzurro, hanno infatti ...

La Gazzetta : “De Laurentiis voleva esonerare Ancelotti” : La Gazzetta dello Sport, questa mattina, offre la sua spiegazione del chiacchiericcio che da qualche giorno gira attorno alla panchina del Napoli. Spiega, prova a spiegare, la frase di Ancelotti, la rivelazione dell’allenatore a proposito della clausola che il Napoli può esercitare fino a fine maggio per proseguire con il tecnico emiliano. Nessuno sapeva di questa clausola, ne ha parlato Ancelotti in conferenza stampa. E soprattutto il ...

Calciomercato Napoli - Lazzari il profilo individuato da Ancelotti - Gazzetta : “Fissato il prezzo per l’esterno” : Calciomercato Napoli, Lazzari il profilo individuato da Ancelotti, ne parla ‘La Gazzetta dello Sport’: Calciomercato Napoli, a poche settimane dall’ apertura ufficiale della sessione estiva per la stagione 2019-2020, impazzano i rumors e le indiscrezioni su alcuni nomi. Il club azzurro sembra intenzionato a rinforzare la fascia destra e il profilo individuato è l’ avcersario di domenica scorsa. Parliamo di Manuel ...

Gazzetta rivela : “Il Napoli ha deciso di non far più parlare Ancelotti fino a Dimaro”. Il motivo : Il Napoli ha deciso di non far più parlare Ancelotti. La Gazzetta dello Sport spiega il motivo: Il Napoli vince contro la Spal bissando il successo ottenuto domenica scorso contro il Cagliari, al fotofinish. Ancora una volta gli azzurri confermano quella che quest’ anno ha rappresentato una vera e propria costante: le reti messe a segno negli ultimi 15 minuti di gioco. Periodo nel quale gli azzurri non hanno rivali in quanto a ...

Gazzetta : Il Napoli gioca d’anticipo sul mercato. Ancelotti telefona ad Hernandez : Quelli col quinto fatturato di Serie A, ma che alla fine arrivano sempre (o quasi) secondi Così definisce il Napoli Maurizio Nicita nel suo pezzo sulla Gazzetta, spiegando che gli azzurri sono gli unici della serie A a potersi già affacciare sul mercato con due sicurezza. La qualificazione in Champions per il prossimo anno e Ancelotti in panchina. Anche se lo ha negato, è proprio l’allenatore la carta in più che il Napoli può giocarsi ...

Gazzetta : Diawara - Verdi - Ounas e Rog i bocciati da Ancelotti. Partiranno : La Gazzetta dello sport parla di tesoretto del Napoli, che avrebbe una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni, costituito dal valore dei calciatori dati in prestito in questa stagione. Sono 4 i calciatori sicuramente in partenza, Diawara, Verdi, Ounas e Rog. Il flop, dal punto di vista economico, è rappresentato dall’acquisto di Verdi, pagato 25 milioni di euro: l’ex attaccante bolognese è già sul mercato. Diawara non ha mai convinto nei ...

Gazzetta : “Lorenzo sarà il giocatore intorno al quale Ancelotti modellerà il Napoli che verrà” : La Gazzetta, dopo il chiarimento avuto tra Lorenzo Insigne e la società, azzarda di un ruolo centrale che il calciatore avrebbe nel nuovo Napoli. Lorenzo sarà il giocatore rappresentativo, intorno al quale l’allenatore modellerà il Napoli che verrà Niente più discussioni o ripicche dunque, ma impegno e costanza da parte del capitano che domenica è tornato a segnare contro il Cagliari. Un gol che gli ha restituito il sorriso e la serenità persi ...

Zola alla Gazzetta : «Ancelotti paga il grande legame tra Napoli e Sarri» : La Gazzetta dello Sport intervista il vice allenatore del Chelsea Gianfranco Zola, anche ex di Napoli e Cagliari in vista della partita di domenica sera. Tante curiosità sul suo passato da ex e sul presente della formazione londinese. Poi Zola viene interrogato sulla contestazione di questi giorni che hanno investito il Napoli e anche il nuovo tecnico «Con Ancelotti stanno facendo bene e hanno colto gli obiettivi. L’Arsenal è stato un ostacolo ...

Gazzetta : Ancelotti deciderà oggi se convocare Insigne per il Frosinone : Prosegue il brutto periodo di Lorenzo Insigne, ma chi si sarebbe aspettato un epilogo simile il 6 novembre scorso nella partita contro il PSG? Questa la domanda con cui esordisce Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Bastano i numeri per capire come sia cambiata la stagione di Lorenzo da quella sera, 10 gol nelle prime 14 partite contro i 3 delle ultime 24 gare. Numeri che non hanno aiutato sicuramente il calciatore ad avere serenità e il ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta – Via Insigne e Mertens - c’è Lozano. E Ancelotti ha un sogno… : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse del club azzurro: Calciomercato Napoli, aria di cambiamento in casa azzurra. Carlo Ancelotti sembra intenzionato a rivoluzionare tutto. In primis il reparto offensivo, con due possibili partenze eccellenti. Parliamo di Insigne e Mertens. I due attaccanti azzurri potrebbero dire addio all’ avventura partenopea a fine stagione. Nel mirino del Napoli c’ è ...

Gazzetta : Come sono cambiati alcuni calciatori da Sarri ad Ancelotti : La sconfitta con l’Arsenal e l’uscita dall’Europa League, hanno ridestato gli estimatori di Sarri che si erano sopiti. I cultori dell’allenatore toscano e dei 91 punti di un Napoli che comunque non aveva vinto niente. Maurizio Nicita sulla Gazzetta fa un confronto sui giocatori che con Sarri rendevano bene e ora appaiono fuori forma. Hysaj spesso sostituito con Maksimovic. L’impressione netta è che, senza i binari di un ...

La Gazzetta : L’incantesimo si è rotto - il San Paolo ha contestato perfino Ancelotti : “Due sconfitte consecutive: non era mai capitato in questa stagione” sottolinea Mimmo Malfitano sulla Gazzetta e questo i tifosi proprio non possono perdonarlo. Dopo l’eliminazione dall’Europa League, questa sconfitta in casa ha definitivamente incrinato i rapporti tra il Napoli e i tifosi “L’incantesimo s’è rotto, il San Paolo ha contestato tutto e tutti, non ha risparmiato nessuno, Ancelotti compreso, al quale la ...