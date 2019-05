Europee 2019 | in Olanda vincono i laburisti secondo gli exit poll

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sono stati i primi votare e sono i primi di cui si conoscono, non i risultati ufficiali (tutti gli scrutini saranno fatti a partire dalle 23 di domenica 26 maggio), ma glidalla tv nazionale Nos dei Paesi Bassi. Le proiezioni fatte all’uscita dai seggi delle elezionisono diverse da quanto ci si attendeva. In testa a sorpresa ci sarebbero idel vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, in corsa per la presidenza, davanti al partito liberale del premier europeista Mark Rutte e ai sovranisti euroscettici di Thierry Baudet.gliavrebbero 5 euroseggi sui 26 che spettano all’, quattro andrebbero a Rutte, tre a Baudet e ai Verdi, uno solo al Partito della Libertà del sovranista Geert Wilders, alleato in Europa con Matteo Salvini e Marine Le Pen. Il timore, in Europa, era di un’avanzata del fronte euroscettico e ...

NicolaMorra63 : #Berlusconi è rinviato a giudizio e con procedimento in corso, pertanto in virtù del Codice di Autoregolamentazione… - fattoquotidiano : Elezioni Europee, 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia: ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarel… - petergomezblog : Impresentabili Europee, Forza Italia fa poker Berlusconi e 3 dei suoi nella lista dell’Antimafia. L’elenco stilato… -