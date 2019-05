Claudia Galanti hackerata | «Rubate telefonate | mail | foto e social Poi sono stata

Il dramma di Claudia Galanti : “Dopo la morte di mia figlia sono spariti tutti” : Claudia Galanti torna a parlare del dramma della morte di sua figlia e svela di essere stata abbandonata da tutti proprio quando aveva più bisogno d’aiuto. Bellissima, forte eppure fragile, la modella paraguaiana ha vissuto una tragedia indicibile. Nel dicembre del 2014 sua figlia Indila Carolina Sky, che aveva otto mesi, si è spenta durante il sonno a causa di un batterio. Una morte arrivata all’improvviso, che ha cambiato per ...

Claudia Galanti : "Dopo la morte di mia figlia sono spariti tutti" : Solo pochi giorni fa l'ex modella paraguaiana Claudia Galanti aveva ricordato su Instagram la scomparsa della figlia Indila Carolina, avvenuta il 21 marzo 2014 di ritorno da un viaggio all'estero con il padre.Ieri è uscita su Chi un'intervista alla Galanti in merito al post-tragedia: “L’amore mi ha abbandonato da troppo tempo. Amore inteso come amicizia, fratellanza, il sentimento di persone che ieri mi ‘leccavano’ solo perché sapevano di ...

Claudia Galanti : ‘Dopo la morte di Indila e l’arresto di Arnaud sono spariti tutti’ : “L’amore mi ha abbandonato da troppo tempo. Amore inteso come amicizia, fratellanza, il sentimento di persone che ieri mi ‘leccavano’ solo perché sapevano di potersi approfittare della mia persona e di quello che potevo offrire, donare, regalare. Ero un bancomat per molti, troppi di quelli che mi stavano accanto. Dentro di me lo sapevo, ma volevo ‘non vedere’. Poi, dopo la morte di Indila e l’arresto di ...