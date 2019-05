Ciclismo | la confessione shock di Lance Armstrong | “se tornassi indietro | mi doperei di

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’ex ciclista americano è tornato a parlare della sua carriera, sottolineando come non cambierebbe nulla di ciò che ha fatto Sette Tour de France cancellati per doping, ma non sono bastati per far cambiare idea a. Il ciclista americano, squalificato per aver fatto uso di sostanze proibite, è tornato a parlare degli errori commessi, ammettendo di non essersi pentito. LaPresse/MAXPPP Interrogato ai microfoni di NBCSN,ha sottolineato: “abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere, non era legale ma non cambierei nulla. Senon cambierei nulla. Non cambierei il modo in cui ho agito. Non cambierei le lezioni che ho imparato. Non avrei imparato la lezione se non avessi agito come ho fatto. Non sarei stato indagato e sanzionato se non avessi agito come ho agito. Se mi fossi dopato e non avessi detto nulla, nulla sarebbe accaduto. ...