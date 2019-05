repubblica

(Di giovedì 23 maggio 2019) Si difendono gli agenti municipali: "Esponeva senza autorizzazione". Non hanno chiesto i documenti, avrebbero svelato l'identità dello street artist più famoso del mondo che in un video ha raccontato l'episodio, sottolineando lo stupore per non essere mai stato invitato alla...

VelvetMagIta : L'artista ha creato un'opera di protesta e di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici. Ma, ahimè, nel video si v… - venividivenise : Venezia: è polemica per Bansky cacciato dai vigili -