Varedo | colpi di fucile in pieno giorno | a terra 34enne marocchino

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Federico Garau L'uomo si stava dirigendo verso l'area dell'ex Snia, zona industriale dismessa ben nota per il traffico di sostanze stupefacenti: gli inquirenti non escludono al momento alcuna pista, ma le indagini si indirizzano verso il mondo dello spaccio Ferito da un colpo diesploso contro di lui stamani nella piazza della stazione di(Monza). Secondo quanto riportato dalla stampa locale l'allarme sarebbe scattato intorno alle 10 di stamani, quando è stato segnalato il grave ferimento di undi nazionalità marocchina. Tanto grave che in effetti sul posto sono giunte in breve un'ambulanza ed un'automedica in codice rosso. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Desio, che si sono occupati immediatamente di effettuare i primi rilievi. Secondo le poche notizie fatte fino ad ora filtrare, visto che le indagini sono tuttora insvolgimento, la ...

LattuadaAlberto : Colpi di fucile in strada, 34enne colpito a Varedo - Il Notiziario - EmergenzaH24 : RT @ilNotiziarioInd: Colpi di #fucile in strada, 34enne colpito a #Varedo - ilNotiziarioInd : Colpi di #fucile in strada, 34enne colpito a #Varedo -