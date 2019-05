oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Se si torna indietro con la memoria agli ultimi 10-20 anni die si pensasse ad un giocatore magari non dotatissimo di colpi geniali, ma solido come pochi, non si potrebbe che citare. L’argentino classe 1982 è uno dei quei campioni che non hanno raccolto quanto avrebbero meritato, spesso per colpe sue, ma che possono vantare una semifinale in tutti i tornei Major e la finale a Wimbledon nel 2002, senza dimenticare l’ATP Tour Finals 2005 di Shanghai, vinto da sostituto (vista l’assenza di Andy Roddick), superando Rogernell’atto conclusivo. Il nativo di Cordoba, che nel 2015 ha anche preso parte (senza portarlo a termine) al Rally di Argentina, ha rilasciato una bella intervista, riportata daWorldItalia.com, nella quale ha parlato deldel 2019 e dei suoi migliori interpreti. “è differente quando gioca...

OA_Sport : #Tennis, David #Nalbandian: “#Djokovic il più completo, #Nadal deve giocare lungo, #Federer svoltò nel 2003 e su… - live_tennis : Internazionali BNL dItalia - 2nd Round: @delpotrojuan beat David Goffin 6-4, 6-2 - Claudione_B : RT @SuperTennisTv: .@David__Goffin si aggiudica la sfida con Wawrinka per 4-6 6-0 6-2! #tennis #ibi19 -