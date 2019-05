Suore rifiutano di accogliere pellegrini non vedenti | Non vogliamo i vostri cani

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un gruppo dinonè stato rifiutato da un istituto di. Il motivo: due di loro sarebbero stati accompagnati dai loroguida.“Spiacenti, con loro non accettiamo la vostra prenotazione”, così si è sentita rispondere l’associazione “Disabilincorsa” dall’Istituto “La casa di Lazzaro” di Acquapendente, in provincia di Viterbo. Le quindici persone così hanno dovuto rinunciare al pellegrinaggio sul cammino della Via Francigena.La denuncia dell’accaduto e dell’associazione ambientalista Enpa, come riporta il Corriere della Sera:La «Casa di Lazzaro», struttura gestita da religiose, nasce nel vecchio convento dei cappuccini di Acquapendente. Sul sito della Onlus che la gestisce si legge: “L’associazione ha come obbiettivo principale quello di prestare ...

