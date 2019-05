Nadal ha allungato a Roma la sua lunga lista di record e tic

agi

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ci sono stati numeri 1 del mondo fortunati e ci sono stati giocatori che hanno battuto i numeri 1 più di tutti. Questo– anche questo - appartiene a Rafache, domenica nella finale degli Internazionali d'Italia ha messo il nono sigillo a, superando in finale Novak Djokovic e alndo a 5-3 i testa a testa al Foro contro il campione di gomma. Una vittoria che gli ha anche permesso di ridurre il distacco nei confronti totali (26-28). Il mancino di Maiorca è salito già più volte sul trono della classifica, ma nel suo caso – come del resto in quello degli altri mostri come Federer e Djokovic – il ranking Atp è davvero aleatorio. Infatti, l'11 volte campione del Roland Garros, oggi numero 2 del mondo, ha superato 20 volte il numero 1 di turno (18 sconfitte) con una percentuale di successo del 52,6%. Ma quali sono stati gli altri giocatori più vittoriosi ...

