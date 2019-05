Mobilità elettrica | un mercato ed un trend in crescita

News motori- Fiat Centoventi Concept - la Mobilità elettrica del futuro sbarca a Modena [GALLERY] : Fiat Concept Centoventi, l’auto celebrativa dei 120 anni dell’azienda è la soluzione di mobilità elettrica del prossimo futuro secondo FCA A Modena i riflettori saranno di certo puntati su Fiat Concept Centoventi che, dopo il suo esordio mondiale al salone di Ginevra, si concederà agli sguardi del pubblico italiano e in particolare di quei giovani che l’hanno apprezzata per le sue idee rivoluzionarie di mobilità ...

Hoverboard e segway elettrici - da chi e dove possono essere guidati : tutto quello che c’è da sapere sulle regole per la microMobilità elettrica : Pubblicato finalmente il decreto attuativo che regola ‘utilizzo di Hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Un piccolo passo verso la diffusione della micromobilità elettrica Il decreto sulla sperimentazione della micromobilità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è finalmente realtà. Finalmente i piccoli mezzi elettrici che stanno spopolando nelle grandi (ma anche piccole) città potranno essere regolamentati, alla ...

Cittadini si mobilitano dopo attacco vandalico contro ‘Pecora Elettrica’ : Roma – E’ gara di solidarieta’ a Roma tra i Cittadini di Centocelle dopo il blitz avvenuto la notte del 25 aprile nella libreria-caffetteria ‘La pecora elettrica’, in via delle Palme. Su Facebook diversi Cittadini chiedono come poter aiutare i titolari dell’attivita’ in cui ignoti hanno piazzato un ordigno artigianale davanti alla serranda e hanno poi sottratto un pc e il contenuto della cassa, ...

Futuro energetico e Mobilità ad impatto zero : i pannelli fotovoltaici ricaricano l’auto elettrica : La grande sfida per garantire ai consumatori un Futuro energetico e di mobilità ad impatto zero? Consiste nel progettare una rete capace di assorbire energia con la propria abitazione tramite i pannelli fotovoltaici e diffonderla attraverso colonnine appositamente pensate per ricaricare le più innovative ed ecologiche auto elettriche. Il progetto diventa ora realtà grazie alla messa a punto di una collaborazione tra brand italiani, Fotovoltaico ...

E-Prix Roma - Audi conferma valore Mobilità 100% elettrica : Un tour de force che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del titolo piloti e costruttori - ha affermato Allan McNish, team Principal del team Audi Sport ABT Schaeffler - L'anno scorso la ...

Barbieri - ev way - : "In Mobilità elettrica fondamentale interoperabilità" : 'Nella mobilità elettrica un punto fondamentale è l'interoperabilità, ovvero la possibilità per un viaggiatore di muoversi dalla partenza alla destinazione senza cambiare il proprio strumento di ...

Èmoby - Mobilità sostenibile elettrica per gli ospiti degli hotel : Firenze, 11 apr., askanews, - Un'avanzata soluzione tecnologica, 100% ecosostenibile, per supportare gli hotel nella gestione della mobilità elettrica, veicolare e pedonale, e per la promozione del ...

Mobilità elettrica - Motus-E : serve visione da sistema industriale : Roma, 11 apr., askanews, - 'In Italia il parco circolante elettrico è costituito da circa 20 mila veicoli contro i 38 milioni a combustibili fossili, mentre le infrastrutture di ricarica sono poco più ...

La Mobilità elettrica di Seat è più vicina di quanto pensiamo e lo dimostra alla Milano Design Week 2019 [GALLERY] : Seat el-Born e Seat Minimò sono solo due anticipazioni del futuro elettrico della casa spagnola. alla Milano Design Week 2019, Seat mostra al pubblico due vetture estremamente diverse ma in grado di dare risposte complementari alle attuali esigenze di mobilità Fresca di presentazione della sua offensiva elettrica al Mobile World Congress di Barcellona a fine febbraio e al Salone dell’Automobile di Ginevra 2019, Seat presenta per la prima ...

Le tecnologie e i campioni della filiera della Mobilità elettrica made in Italy : La mobilità sta entrando in una nuova era, più sostenibile ed efficiente. L'evoluzione della tecnologia, la necessità di ridurre gli impatti e gli effetti sulla salute umana della mobilità ...

È partita la macchina di EXPOMOVE 2019 : Firenze capitale della Mobilità elettrica e sostenibile fino al 12 aprile : Il taglio del nastro a Fortezza da Basso, stamattina, ha ufficialmente dato il via ai lavori di EXPOMOVE 2019, la prima edizione della manifestazione fieristica dedicata alla mobilità urbana elettrica e sostenibile, a Firenze fino al 12 aprile. “Siamo molto felici di essere qui all’inaugurazione di EXPOMOVE. – ha detto Dario Nardella, Sindaco di Firenze, nel dare il via ai lavori – Firenze è capitale della mobilità elettrica grazie ai grandi ...

Mobilità elettrica : Nissan e.dams arriva a Roma per il campionato di Formula E : Dopo aver conquistato il primo podio in Cina, questo fine settimana il team Nissan e.dams arriva a Roma per dare inizio alla prima delle cinque tappe europee del campionato di Formula E ABB FIA. L’e-Prix di Roma del 13 aprile sarà seguito dagli appuntamenti di Parigi, Monte Carlo, Monaco, Berlino e Berna, in Svizzera. Il campionato si concluderà a New York a luglio. Classificandosi al secondo posto nell’ultima tappa di Sanya, in Cina, Oliver ...

La Mobilità elettrica made in Italy in 100 storie : La mobilità sta entrando in una nuova era, più sostenibile ed efficiente. Con il moltiplicarsi delle politiche e gli ingenti investimenti delle case automobilistiche, la mobilità elettrica è ormai arrivata ad un punto di svolta. Una transizione che già nel 2017 lo studio ‘100 Italian E-Mobility stories‘, promosso da Enel X e Fondazione Symbola, aveva analizzato in tutte le sue dimensioni. A due anni di distanza arriva un necessario ...