Lotta | Ranking Series Sassari 2019 | tanti campioni al via in Sardegna | Chamizo guida gli

(Di giovedì 23 maggio 2019) Scatteranno oggi aledi: si inizierà con la greco-romana, domani toccherà alla femminile e sabato gran finale con la libera. Si tratta di una delle quattro tappe che in tutto il mondo assegnano punti per i prossimi Campionati del Mondo in Kazakistan e per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Così al sito federale il team manager italiano Lucio Caneva: “Ci fa onore poter ospitare in Italia una competizione così importante, è qualcosa di storico. L’organizzazione da parte della Polisportiva Athlon, società ospitante, e della Fijlkam è attiva da tempo per assicurare gli alti standard della federazione mondiale e la riuscita di questo grande evento“. Si tratta di una manifestazione molto importante in ottica iridata ed olimpica: “La tappa, inserita tra quelle del calendario ufficiale, mette in palio punti significativi che servono per scalare ...

