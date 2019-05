Leclerc in casa con la Rossa | “Sogno si realizza”

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : rapporti tesi in casa Ferrari. Un nuovo ordine di scuderia pro-Vettel potrebbe indispettire Leclerc : Mattia Binotto, nuovo team principal della Ferrari, sperava in un avvio di campionato, e del proprio mandato, decisamente migliore e più tranquillo. La vettura non va e sta subendo “scoppole” notevoli dalla Mercedes, condite da problemi tecnici assortiti. Come se non bastasse, poi, il direttore tecnico della scuderia emiliana deve gestire il rapporto tra i suoi due piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, un aspetto che sperava ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Ferrari : sostituite le centraline elettroniche delle power unit di Vettel e Leclerc : La scuderia di Maranello ha deciso di sostituire le centraline elettroniche delle power unit di entrambi i piloti, una notizia non proprio positiva per il Cavallino colpo di scena in casa Ferrari in questa prima giornata di prove libere del Gp della Cina, i tecnici del Cavallino hanno deciso di sostituire la centralina elettronica delle power unit sia di Vettel che di Leclerc. Una scelta un po’ a sorpresa quella della scuderia di ...

Formula 1 - Rosberg accende la miccia in casa Ferrari : “Leclerc può diventare un grosso problema” : Il tedesco ha buttato l’occhio in casa Ferrari, sottolineando come la crescita di Leclerc possa diventare un grosso problema per il Cavallino La Ferrari si gode la crescita di Leclerc, compiacendosi per la scelta di promuovere immediatamente il monegasco dopo solo un anno di Formula 1. Photo4/LaPresse Le prestazioni fornite fino a questo momento inducono all’ottimismo l’ambiente di Maranello, che sogna di dare ...

F1 - buone notizie in casa Ferrari : il motore di Charles Leclerc non è danneggiato - verrà utilizzato nel GP di Cina : Charles Leclerc non dovrà sostituire la power unit della sua Ferrari in occasione del GP della Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 12-14 aprile. Gli uomini del Cavallino Rampante hanno analizzato a lungo le varie componenti dopo i problemi avuti domenica scorsa durante il GP del Bahrein quando il monegasco era lanciato verso la vittoria e la conclusione a cui sono giunti è che l’unità non ha riportato ...

Formula 1 – Buone notizie da casa Ferrari : importanti aggiornamenti sulla power unit di Leclerc : Leclerc e la Ferrari tirano un sospiro di sollievo: la power unit della monoposto del monegasco è salva e potrà essere usata in Cina Bahrain amaro per la Ferrari: un testacoda ha messo ko Sebastian Vettel, che non è riuscito a lottare per il podio, mentre un problema al motore di Charles Leclerc, lo ha costretto a dire addio alla sua prima vittoria a 10 giri dal termine, dovendosi accontentare del terzo posto. Si è conclusa ieri in Bahrain ...

Gp Bahrain : Leclerc - in casa Ferrari è nata una stella. Ma nel giorno sbagliato : È nata una stella, è nata però nel week end sbagliato. Tutto sembrava andare nel verso giusto in casa Ferrari, fino a quando il team radio di Charles Leclerc ha spezzato un sogno che stava diventando realtà. Un sogno, per il 21enne monegasco e per molti tifosi che speravano di tornare a vedere una Rossa demolire le Frecce d’argento e vedere incoronato un giovane della Ferrari Driver Academy. “A Star is born” Leclerc aveva dato ...

Formula 1 - sorprendente retroscena in casa Ferrari : Leclerc avrebbe potuto chiudere secondo ma…” : secondo quanto filtrato dal box della Ferrari, Leclerc avrebbe potuto alzare il ritmo per difendere il secondo posto ma sarebbe andato incontro ad un grave inconveniente Una giornata da dimenticare per la Ferrari, costretta ad assistere alla solita doppietta Mercedes per colpa di un guaio che ha obbligato Charles Leclerc al 45° giro del Gp del Bahrain. photo4/Lapresse Una perdita di potenza alla power unit della SF90 del monegasco, giunto ...