La Notte dei Re | Totti e Figo annunciano ufficialmente i propri roster | in campo tanti

Dal bel canto alla Notte dei musei : ecco tutti gli eventi del weekend a Napoli : Questa sera, al Maschio Angioino (piazza Municipio) Bel canto al Castello. Per Il format Luoghi Storici e Musica, con patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il...

Napoli - agguato all'ospedale dei Pellegrini : uomo con il casco apre il fuoco nella Notte : Paura a Napoli, dove un uomo coperto dal casco ha aperto il fuoco nel cortile dell'ospedale Pellegrini. Gli spari erano rivolti all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto...

Il Palermo non ci sta - nella Notte chiesto al Coni lo stop dei playoff! : Il Palermo non ci sta e, come anticipato ieri, non starà a guardare dopo la respinta del ricorso arrivato nel tardo pomeriggio. Lo staff di avvocati dei rosanero, infatti, a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni perché la “sospensione inaudita altera parte dell’esecutorietà della decisione presa ieri della corte federale di appello“. La società siciliana passa al contrattacco dopo ...

Sabato tornano la Festa e Notte dei Musei : Il Ministero per i beni e le attività culturali, Sabato 18 maggio, aderisce alla quarta edizione della Festa dei Musei, con biglietto d'ingresso

La Notte dei Re – Totti chiama Cassano - a disposizione di Figo due pilastri del Triplete nerazzurro : Altre stelle si aggiungono al grande match 6vs6 del 2 giugno al Foro Italico. Oltre al Talento di Bari Vecchia, il Capitano ritrova anche gli ex giallorossi Toni, Perrotta e Tommasi. Figo ribatte con Julio Cesar, Cambiasso, Salgado e il francese Robert Pires, campione del mondo a Francia 1998 A circa quindici giorni da La Notte dei Re, altri nuovi protagonisti scenderanno in campo il prossimo 2 giugno al fianco di Francesco Totti e Luis ...

Notte dei musei 2019 a Roma e Milano : prezzo - data e luoghi aperti : Notte dei musei 2019 a Roma e Milano: prezzo, data e luoghi aperti Sabato – 18 maggio 2019 – in occasione dell’undicesima Notte europea dei musei, si svolge contemporaneamente in 30 paesi europei, si pagherà soltanto un euro per visitare moltissimi luoghi d’arte e cultura al di fuori degli orari tradizionali. Milano: Pinacoteca di Brera e Gallerie d’Italia A Milano come l’anno scorso aderiscono all’iniziativa la Pinacoteca ...

Roma. Il 18 maggio la Notte dei Musei Civici : apertura dalle 20 alle 2 : La Notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, dalle 20 alle 2, Musei Civici aperti per l’edizione 2019 de

Notte dei Telegatti 2019 : il ritorno dopo 10 anni : Ad esempio bisognerà dare una certa importanza anche al mondo del web , sempre più influente negli ultimi anni, ma senza perdere di vista l'alto livello su cui si basavano i Telegatti. La storia del ...

San Severino - il programma completo dell'edizione 2019 della Notte dei Musei : Raccolte d'arte, monumenti e chiese aperte fino a tarda ora per ospitare visite guidate, esposizioni, spettacoli e mercatini. Sabato 18 maggio torna la Notte dei Musei che, per l'edizione 2019, si riappropria del suo vero significato, ovvero quello di evento unico capace di aprire le porte di Musei in ...

“La Notte dei re” - annunciati i primi nomi al fianco di Totti e Figo [DETTAGLI] : ‘La notte dei Re’ entra nel vivo. Sono, infatti, stati annunciati i primi nomi che saranno a fianco di Totti e Figo nella sfida 6 contro 6 del 2 giugno a Roma, allo Stadio del Tennis del Foro Italico. Tra i compagni di Totti confermata la presenza di Andrea Pirlo e Angelo Peruzzi, protagonisti assieme all’VIII Re di Roma dei Mondiali 2006 in Germania, di Vincent Candela e di Aldair, compagni di squadra del Capitano nella ...

Recanati - torna 'La Notte dei Musei' : Per una Notte la città apre le porte dei musei civici che, per l'occasione, proporranno visite guidate, musica e spettacoli teatrali per tutti i visitatori notturni, anche per i più piccoli. L'evento ...

