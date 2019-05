Knightfall la seconda stagione con Mark Hamill da questa sera su History

dituttounpop

(Di giovedì 23 maggio 2019)2 sudal 23 maggio alle 21:50 suIn otto episodi con il sorprendente arrivo di, debuttada giovedì 23 maggio alle 21:50 suladi, la saga che racconta le vicende dei Cavalieri Templari, il più potente, ricco e misterioso ordine di monaci guerrieri del medioevo. Torna il valoroso Landry, interpretato da Tom Cullen, per guidare la lotta a difesa della cristianità tra intrighi di corte presso il re di Francia, Filippo, e gli interessi del Papato. Intenzionato a ingrandire il proprio regno e far valere le proprie prerogative nei confronti della Chiesa, il Re Filippo (Ed Stoppard) ha un conto aperto con i Templari e con lo stesso Landry, che è stato l’amante della moglie, la regina Giovanna di Navarra, uccisa nella prima. Nel cast ritornano anche Pádraic Delaney (The Wind That Shakes The Barley), ...

CinespazioBlog : La seconda, attesa stagione di #knightfall debutta in Italia su #historychannel dal 23 Maggio prossimo... -