Inter | la bomba di mercato | Lo scambio con Perisic | un superbig per Marotta

Gli USA Intercettano 4 bombardieri e 2 aerei militari russi vicino alla costa dell’Alaska : 4 bombardieri e 2 aerei militari russi sono stati intercettati nei pressi della costa dell’Alaska dalla North American Aerospace Defense Command (NORAD), secondo una dichiarazione dell’organizzazione. Gli aerei russi stavano accedendo all’Alaskan Air Defense Identification Zone quando sono stati intercettati, ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale, senza entrare in quello americano o canadese, secondo la NORAD. La NORAD ha spiegato ...

Rimossa bomba d’aereo a Fossano : riaperte le zone Interdette : Si sono concluse con successo le operazioni per rimuovere l’ordigno bellico, una bomba d’aereo americana della Seconda guerra mondiale, trovata all’interno della Caserma Dalla Chiesa di Fossano (Cuneo). La zona rossa e quella gialla, chiuse intorno alle 7.30 di questa mattina, sono state riaperte e i residenti hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. La bomba del ’44, quando la caserma era un polverificio. Oggi ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : offerta monstre per Neymar! : dalla Spagna, una vera e propria bomba viene lanciata in riferimento al Calciomercato dell’Inter: secondo il quotidiano “Don Balon”, infatti, i nerazzurri starebbero pensando ad un’offerta monstre per l’asso di PSG e Nazionale brasiliana Neymar. Notizia chiaramente da verificare, in quanto potrebbe anche trattarsi di “fantacalcio”, ma qualora ci fosse anche un minimo fondo di verità si potrebbe ...

Grande Fratello - Daniele Interrante pronto ad entrare nella casa : "Sarò una bomba ad orologeria” : L’ex tronista varcherà la famosa porta rossa per confrontarsi con Guendalina Canella e Francesca De Andrè.

Aeroporto di Fiumicino : allarme bomba - Intervengono gli artificieri : Aeroporto di Fiumicino , attimi di paura per un allarme bomba . Tutto è successo poco prima delle 8 di oggi, giovedì 2 maggio 2019: un'auto 'sospetta' è stata individuata nei pressi dello scalo ...

Allarme bomba sul lungomare - Intervengono i carabinieri : 'Borsa abbandonata per terra' : Momenti concitati nella serata della domenica di Pasqua sul lungomare Imperatore Augusto, nelle vicinanze della Basilica di San Nicola a Bari. I carabinieri sono intervenuti per un Allarme bomba ...

Marina Militare : Intervento dei palombari a Messina per rimuovere e distruggere una bomba [FOTO e VIDEO] : Dal 28 marzo al 15 aprile 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione nel porto di Messina tesa a rimuovere e neutralizzare una bomba d’aereo rinvenuta a soli 100 metri dalla banchina della Sezione Velica della Base Navale. L’intervento d’urgenza ...

Icardi - la bomba dalla Spagna : il motivo della rottura con l’Inter e la prossima destinazione : L’Inter si prepara a scendere in campo nel match della giornata del campionato di Serie A, di fronte il Frosinone in una partita fondamentale per avvicinarsi all’obiettivo Champions League. Nel frattempo a tenere banco è anche il mercato ed anche e soprattutto il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, nelle ultime ore una vera e propria bomba dalla Spagna. Secondo quanto riporta As il Real Madrid ha deciso che in estate ...

Disinnescata bomba nel Bolognese : quasi 2mila evacuati nei 3 Comuni Interessati : Questa mattina è stata Disinnescata con successo una bomba d’aereo americana da 500 libbre risalente alla II Guerra Mondiale: l’ordigno è stato rinvenuto a Mordano, nella frazione di Bubano, nel Bolognese. Le operazioni sono state eseguite dai militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Sono state evacuate, nei 3 Comuni interessati (Mordano e Imola nel Bolognese, Massa Lombarda nel Ravennate) 1.886 persone tra cui 232 ...

WInterthur : trovata bomba a mano utilizzata come fermacarte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia