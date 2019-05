Il premio Pulitzer Richard Powers torna in libreria con “Il sussurro del mondo”

Myanmar rilascia i giornalisti della Reuters vincitori del premio Pulitzer : Wa Lone e Kyaw Soe Oo al momento del loro arresto Dopo oltre 500 giorni dietro le sbarre, due giornalisti della Reuters condannati per aver violato l’ “Official Secrets Act” del Myanmar sono stati rilasciati dal carcere. I due uomini, Wa Lone, 33 anni, e Kyaw Soe Oo, 29 anni, sono stati perdonati dal presidente Win Myint. Sono stati perdonati come parte del costume di amnistia di Capodanno in cui migliaia di persone sono state ...

Un premio Pulitzer a Macerata Racconta : La sua immaginazione illumina un mondo diverso da quello che appare agli occhi degli altri, con la battaglia contro la volpe che ogni notte assale il pollaio e fa strage di galline. Proprio la guerra ...

Il premio Pulitzer Anthony Doerr il 16 maggio a Roma : Anteprima del Festival Internazionale di Roma con lo scrittore americano Premio Pulitzer Anthony Doerr giovedì 16 maggio 2019 ore 18.00 Lo scrittore americano Premio Pulitzer, ospite dell’American Academy in Rome e tra i più importanti autori della casa editrice BUR Rizzoli che quest’anno festeggia 70 anni, leggerà il primo testo inedito sul tema di questa edizione del Festival Il domani dei classici / The Future of the Classics. Interverranno ...

Lorenzo - 40 anni - è lui l’italiano che ha vinto il premio Pulitzer : Lorenzo Tugnoli, 40 anni, da Sant’Agata sul Santerno (Ravenna), ha vinto il Pulitzer, il premio istituito dal giornalista ed editore Joseph Pulitzer che la Columbia University assegna ogni anno a coloro che si sono più distinti nel campo della letteratura, della musica e del giornalismo. Lorenzo Tugnoli si è aggiudicato il riconoscimento nella sezione Feature Photography (servizi fotografici) grazie al suo lavoro sulla carestia in Yemen, ...

premio Pulitzer 2019 : vincitori per categoria e chi sono gli italiani : Premio Pulitzer 2019: vincitori per categoria e chi sono gli italiani Ieri – 15 aprile 2019 – è stata la giornata del Premio Pulitzer 2019, l’onorificenza annuale statunitense per il giornalismo, le opere letterarie e le composizioni musicali. I premi sono 21, uno per categoria, riunite in due maxi sezioni: Giornalismo da una parte, Arti e Lettere dall’altro. Vediamo chi sono i vincitori per categoria del Premio ...

Come Aretha Franklin ha vinto un premio Pulitzer (postumo) : Meno di un anno dopo la sua morte, Aretha Franklin vince il Premio Pulitzer, che le è stato assegnato postumo nella giornata di lunedì 15 aprile. Il Premio, la cui titolazione corretta è “Menzione Speciale del Premio Pulitzer”, rende l’indimenticabile cantante la prima donna a ricevere questo riconoscimento, seppur postumo. Per la grande Aretha Franklin, i primati non sono una novità, visto che è ...

