Europee | 5 candidati “impresentabili” | tra loro anche Berlusconi e Tatarella

Antimafia - sono 5 i candidati “impresentabili” alle Europee. C’è anche Berlusconi e Tatarella : C'e' anche l'ex premier Silvio Berlusconi tra i 5 candidati alle elezioni europee di domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, perche' rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Per Berlusconi l'Antimafia ricorda come sia imputato di piu' ...

Per l’antimafia 5 candidati alle Europee «impresentabili» : uno è Silvio Berlusconi : Gli altri sono un candidato di Casapound e altri esponenti di Forza Italia tra cui Pietro tatarella di recente arrestato per la nuova inchiesta tangenti in Lombardia

Io no spic inglish. I candidati italiani alle Europee hanno un problema con l'inglese : Un’azienda non assumerebbe mai una persona che sa parlare solamente l’italiano per contrattare con i fornitori stranieri. I partiti italiani invece non considerano la conoscenza delle lingue straniere, e soprattutto dell’inglese, un prerequisito per i candidati al Parlamento europeo: solo 1 su 3 con

Europee - un sito per trovare i candidati gay friendly : vincono Pd e Sinistra : Quattro candidati del Partito democratico e uno della Sinistra. Sono loro a detenere il “rainbow factor” maggiore, cioè l’indice che evidenzia quanto siano vicini ai diritti Lgbti. A stabilirlo è votoarcobaleno.it, la piattaforma creata da Arcigay per mobilitare tanto i candidati quanto l’elettorato in vista del voto per il prossimo Parlamento europeo. Il primo in classifica è Daniele Viotti (già co-presidente dell’Intergruppo ...

Pochi esperti di energia candidati alle Europee - tragedia imminente : (Testo scritto con Emanuele Loreti, studente di Ingegneria Energetica all’Università Tor Vergata- Roma 2)Andando a spulciare i curricula dei futuri possibili eurodeputati – alcuni già in carica da 5 anni e che ben ci vogliono rimanere su quella poltrona, anche se 5 anni fa vi sono entrati senza conoscere l’inglese e magari con un semplice master in contabilità aziendale, come se questo fosse utile peri ...

Programma Casapound Europee 2019 : candidati e programma. I punti : Programma Casapound europee 2019: candidati e Programma. I punti Ci sarà anche la lista di Casapound tra quelle che, il prossimo 26 maggio, gli elettori italiani troveranno sulle schede elettorali. Il movimento di estrema destra, al centro di un animato dibattito interno negli ultimi mesi, ha siglato un patto con l‘Alleanza Europea Movimenti Nazionali. Lo schieramento, che non è mai riuscito a formare un gruppo parlamentare per il ...

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Isole : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia insulare, che comprende Sardegna e Sicilia. La circoscrizione elegge 8 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia centrale Italia meridionale FRATELLI ...

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Nord-Ovest : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia nord-occidentale che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. La circoscrizione elegge 20 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole. POPOLARI PER ...

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Centro : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia centrale, che comprende Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La circoscrizione elegge 15 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia meridionale Italia ...