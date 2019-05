Alonso respinge l’idea McLaren di comprare un sedile per la Indy500

motorinolimits

Fernando Alonso ha detto no all'idea del boss Zak Brown di "comprargli" un sedile per farlo correre domenica nella Indy 500. Grande l'imbarazzo della Casa britannica per non essere riuscita a permettere allo spagnolo di qualificarsi, proprio a causa delle debolezze della macchina. "Fernando non ha sbagliato niente", ha detto Brown all'Associated Press.

