Accusa di plagio per un docente della prestigiosa università MIT

Stranger Things - l'Accusa di plagio ritirata il giorno prima del processo : Scusate mi sono sbagliato.Poco prima di arrivare a processo Charlie Kessler, che aveva accusato i fratelli Matt e Ross Duffer di avergli rubato l'idea di Stranger Things, decide di ritirare l'accusa evitando quindi di finire in tribunale. Dopo aver ascoltato le deposizioni dell'ultima settimana dell'esperto legale che avevo ingaggiato, mi è apparso chiaro che, nonostante quanto avessi creduto in passato, il mio lavoro non ha nulla in comune ...

