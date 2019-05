Trans aggredita e uccisa in strada un mese dopo aver subito un brutale attacco omofobo

Le immagini della brutale aggressione omofoba da parte del branco ai suoi danni avevano fatto il giro delle emittenti tv e dei giornali locali. Ad un mese di distanza da quell'attacco che le aveva lasciato ferite nel corpo e nell'anima, purtroppo Muhlaysia Booker, giovane 23enne transgender di Dallas, nello stato del Texas, è stata vittima di una nuova aggressione che questa volta l'ha uccisa. Il corpo senza vita della giovane è stato rivenuto in strada nella primissima mattinata di domenica dalla polizia accorsa sul posto dopo una chiamata di emergenza. A telefonare era stata proprio lei denunciando una aggressione in atto ai suoi danni. Quando gli agenti sono arrivati, però, per lei non c'era più nulla da fare.

