Tecnologia | premiato lo studio italiano sulla stretta mano tra uomo e robot

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Lodi” trae un, condotto all’Università di Siena, è statoa Montreal in una delle più importanti conferenze internazionali diica, la International Conference onic and Automation (ICRA). Il lavoro, pubblicato nell’articolo “The Role of Closed-Loop Hand Control in Handshaking Interactions” riguarda il sistema di controllo della forza di interazione durante unaditra un essere ue un, e ha ricevuto la nomination come finalista per il miglior articolo scientifico sul tema dell’interazione tra l’e la macchina. Gli autori dellosono Francesco Vigni, che ha collaborato al lavoro durante la sua tesi magistrale all’Università di Siena e attualmente è dottorando presso il TUM di Monaco di Baviera, Domenico Prattichizzo, professore di Sistemi Automatici e Monica Malvezzi, professoressa di Meccanica, ...

