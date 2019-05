Tarantino riscrive Hollywood

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Stefano Giani da Cannes Colpo di scena. Quentinrilegge a suo modo il massacro compiuto dalla Famiglia di Charles Manson... e la prima mondiale di C'era una volta a...finisce a sorpresa. E se tutto non è andato come ci ricordiamo? Davvero i satanisti della strage di Cielo drive, avvenuta il 9 agosto 1969, uccisero a pugnalate l'allora moglie di Roman Polanski? Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) e Cliff Booth (Brad Pitt) sono gli eroi senza tempo di un film che descrive laperduta alla fine degli anni '60. Hippy e droghe fanno da contorno a un mondo patinato e colorito che sta per essere travolto dai cambiamenti di un'industria destinata a non essere mai più la stessa. In apertura il regista lancia un appello anticonformista. «Non raccontate nulla. Siete i primi a vedere il film, lasciate che tutti possano assistervi con la stessa vostra ...

