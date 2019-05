Plastica | tra Elba e Corsica un’isola di rifiuti lunga decine di chilometri Legambiente

Plastica in Malesia tra riciclo illecito e mercato penalizzato : Malesia, dozzine di operai siedono in manette in fila sul marciapiede di un parco industriale. Sono stati arrestati in un raid governativo che aveva come obiettivo i riciclatori di Plastica senza licenza. Un business illecito, ma in grande crescita.Yeo Bee Yin, ministro Malesiano dell’ambiente e dell’energia, ha seguito il raid da vicino per poi convocare i giornalisti ad assistere alla gogna degli arrestati, e ...

Rifiuti - ogni passo sulle spiagge italiane ne incontriamo più di cinque : l’81% è di Plastica - tra bottiglie - bicchieri e cotton fioc : A ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di cinque Rifiuti, dieci ogni metro. Si tratta soprattutto di plastica, anche se i nostri litorali sono invasi da oggetti fatti con i materiali più svariati. E pensare che ciò possiamo vedere in spiaggia con i nostri occhi è solo il 15% di quello che entra nell’ecosistema marino, mentre il resto galleggia o affonda. Una situazione fotografata nel dossier Beach ...

Timor Est - “plastic neutral” : un impianto rivoluzionario trasforma la Plastica da rifiuto a risorsa economica : La piccola nazione di Timor Est ha il cuore green, infatti il Paese del Sudest asiatico che occupa metà dell’isola di Timor a nord dell’Australia, si prepara a diventare il primo paese “plastic neutral” al mondo. Questo dopo aver firmato un accordo per costruire un rivoluzionario impianto di riciclaggio chimico della plastica basato su una nuova tecnologia australiana: un reattore catalitico idrotermico, detto anche ...

In un arcipelago australiano si sono accumulati 414milioni di rifiuti di Plastica : Centinaia di milioni di rifiuti plastici si sono accumulati sulle isole Cocos, un arcipelago a duemila chilometri dall'Australia semi disabitato.Continua a leggere

Strategia Marina : la Plastica è il nemico numero 1 dei nostri mari con 179.023 particelle plastiche per km quadrato e l’80% dei rifiuti spiaggiati : Oggi, durante la prima giornata di Slow Fish (l’evento biennale di Slow Food dedicato ai mari e alla pesca a Genova fino a domenica 12), sono stati presentati i primi dati raccolti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con ISPRA e le 15 ARPA costiere sullo stato complessivo dei mari italiani. L’analisi rientra nelle misure da mettere in atto dopo il recepimento della Direttiva quadro 2008/56/CE ...

Volvo - non solo sicurezza stradale : obiettivo ‘zero Plastica’ : Si rafforza il sostegno di Volvo al progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina), nel 2019 il progetto si amplia, quest’anno ...

Rimini - PCUP lancia l’estate senza Plastica : il bicchiere green e smart incontra gli imprenditori turistici : Si prepara un’estate “green” per la riviera romagnola, con le spiagge ripulite dai bicchieri di plastica usa e getta. Una spinta ecologica che può diventare anche conveniente grazie a PCUP, il bicchiere in silicone con un chip incorporato ideato dai giovani imprenditori liguri Lorenzo Pisoni e Stefano Fraioli, co-fondatori dell’omonima startup accelerata da Aquarium Ventures. PCUP sarà protagonista dell’incontro “Plastic free drink on the beach” ...

Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria presenta una mozione per eliminare la Plastica monouso da sedi di Regione Liguria ed enti strumentali : Ogni minuto nel mondo vengo acquistate 1 milione di bottiglie di plastica; e di queste solo una minima parte viene riciclata. È venuto il momento di dare un segnale, a meno che non ci si voglia ...

L'sos dei bimbi : ''Aiutateci. Tra 40 anni nuoteremo nella Plastica'' - : L'iniziativa è ispirata al movimento Fridays for future, che ha preso vita in tutto il mondo grazie all'attivista 16enne svedese Greta Thunberg. Il video ha già superato i 2 milioni di ...

"Planet or plastic?". Una mostra per dire "no" alla Plastica e salvare il pianeta : Sono oltre 300 milioni le tonnellate di plastica che il mondo produce ogni anno. Una grossa percentuale di questa materia non biodegradabile assume la forma di prodotti usati una sola volta, magari per qualche manciata di secondi, e poi gettati via. Ma quella stessa plastica, una volta abbandonata e dispersa, finisce per inquinare il nostro pianeta per secoli. Secondo un recente studio, dalla sua invenzione a oggi sono stati prodotti oltre 8,3 ...

Inquinamento Plastica : i Paesi Nordici chiedono un trattato globale : Il Wwf chiede un trattato vincolante che stabilisca obiettivi nazionali e meccanismi trasparenti estesi al mondo della produzione e delle imprese. Inoltre, qualsiasi trattato dovrebbe fornire un ...

Ambiente - WWF : “Storica dichiarazione dei paesi nordici per un trattato globale contro l’inquinamento da Plastica” : I governi nordici sono diventati i primi al mondo a chiedere formalmente un trattato globale per affrontare la crisi generata dall’inquinamento da plastica nei nostri oceani. La storica dichiarazione è stata presentata oggi durante una riunione dei ministri dell’Ambiente di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia presso il Consiglio nordico di Reykjavik. Un importante passo avanti nella lotta alla contaminazione dei mari dalla ...

Ambiente : Italia Nostra - 'approvare legge 'Salva mare' per dire stop alla Plastica' : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - "In data 04/04/2019 è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, a firma del ministro Sergio Costa, un disegno di legge denominato #SalvaMare, norma che consentirebbe ai pescatori di raccogliere la plastica in mare. Con tale norma si consentirebbe ai pescatori di port