Pagelle della TV della Settimana 13-19 05 2019 Promossi Mahmood e Made in Sud

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voto settima tappa : Pello Bilbao si esalta sul finale - Formolo spreca. Gran lavoro della UAE Emirates : settima tappa senza un attimo di sosta quella percorsa oggi dal Giro d’Italia 2019: sul traguardo de L’Aquila, per ricordare il terribile terremoto di dieci anni fa, ad imporsi è stato lo spagnolo Pello Bilbao, che è riuscito ad anticipare i compagni di fuga sul finale. Mantiene a fatica la Maglia Rosa l’azzurro Valerio Conti. Andiamo a rivivere la frazione con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle settima tappa Giro ...

Pagelle TV della Settimana (6-12/05/2019). Promosse Toffanin e Carrà. Bocciate Prati e De Andrè : Silvia Toffanin e Pamela Prati Promossi 9 a Silvia Toffanin. Al cospetto di Pamela Prati, la padrona di casa di Verissimo si fa valere – pur non mettendola a tappeto – senza lasciarsi intimorire davanti alle lacrime di una showgirl di cotanta esperienza. Quello che si può obiettare, appurata l’assenza di Mark Caltagirone in studio e delle prove, è che, per alcuni versi, ha fatto il gioco di Prati e dell’agenzia dandole ...

Pagelle TV della Settimana (29-04/5-05/2019). Promossa la sfida del sabato sera. Bocciati Cristian Imparato e Mark Caltagirone : Gomorra 4 Promossi 9 alla combattutissima sfida del sabato sera. Ballando con le Stelle e Amici svettano in quella che è la serata per eccellenza della nostra televisione: Rai1 e Canale 5 nella lunga notte del sabato superano abbondantemente il 40% di share. E anche se Milly Carlucci è riuscita ad agguantare con regolarità la leadership, il competitor è vicinissimo. 8 ai 30 di Chi l’ha Visto?. La trasmissione inaugurata da Donatella Raffai ...

Ginnastica - Serie A 2019 : le Pagelle della terza tappa. Giorgia Villa scatenata - Alice D’Amato top - Ferlito in crescita : Ieri si è disputata la terza tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre è giunto al termine. Di seguito le pagelle delle atlete che si sono messe maggiormente in luce al Mandela Forum di Firenze. Giorgia Villa: 9. Prova eccezionale della bergamasca che piazza alcuni colpi di rara bellezza e mostra ancora una volta il suo livello ginnico. Peccato che non fosse in questa forma qualche settimana fa ...

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio - 2^ sestina : Pagelle - Pesci 'otto' : L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? Quest'oggi il resoconto sui prossimi sette giorni oltre ad interessare previsioni, pagelle e stelline dei segni, porta in primo piano anche la nuova classifica ...

Pagelle TV della Settimana (22-28/04/2019). Promosso Il Trono di Spade. Bocciate l’insistenza di Salvini sul paperone Fazio e la ‘povera’ Asia Argento : Il Trono di Spade Promossi 10 a Il Trono di Spade. E’ la serie tv che negli ultimi anni ha cambiato le regole del gioco, mescolando soap, fantasy e dramma. Una moltitudine di personaggi che si muove in un eterno alternarsi di sesso, sangue, potere e mistero. In tempi di binge watching, rimane il baluardo della fruizione condivisa, dell’intramontabile piacere dell’attesa. 8 a Loredana Bertè. La giurata speciale è assoluta ...

Oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio - 2^ sestina : Pagelle - Pesci 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2019 è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni zodiacali per gli ultimi sei segni. In evidenza in questo contesto quindi i soli segni appartenenti alla cordata facente capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, i fortunatissimi ...

Pagelle TV della Settimana (15-21/04/2019). Promossi Milena Vukotic e Skam Italia. Bocciati Otto e Mezzo e Lemme : Milena Vukotic e Simone Di Pasquale Promossi 9 a Milena Vukotic. Sulle scene da oltre quarant’anni e protagonista di produzioni cult, di lei si è sempre parlato poco. La grande occasione per far emergere la persona, e non il personaggio, è arrivata grazie a Ballando con le stelle. Alla veneranda età di 84 anni, ha scelto di mettere in gioco se stessa e il risultato è encomiabile. Elegante. 8 a Skam Italia. Dopo una prima fase ...

Tour of the Alps 2019 : le Pagelle della quarta tappa. Nibali dà spettacolo - Geoghegan Hart finalizza : quarta tappa per quanto riguarda il Tour of the Alps 2019: 134 km da Baselga di Pinè a Cles con il solito scenario, attacchi a ripetizione di Vincenzo Nibali e vittoria per il Team Sky, che vede trionfare Tao Geoghegan Hart e continua a guidare la classifica generale con Pavel Sivakov. Andiamo a rivivere la frazione odierna con le pagelle dei protagonisti. pagelle quarta tappa Tour of the Alps 2019 Tao Geoghegan Hart, voto 9: ancora lui! Il ...

Tour of the Alps 2019 - le Pagelle della terza tappa. Grande colpo di Fausto Masnada - Vincenzo Nibali e Chris Froome brillano in salita : Fausto Masnada ha vinto la terza tappa del Tour of the Alps 2019. Alle sue spalle si sono piazzati il britannico Tao Geoghegan Hart e il polacco Rafal Majka, mentre il russo Pavel Sivakov ha difeso la maglia di leader. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della terza tappa del Tour of the Alps 2019. Fausto Masnada 10: il 25enne bergamasco coglie oggi la vittoria più importante dalla sua carriera, con un Grande ...

