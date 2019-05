Lefkada | i Caraibi dell’Egeo

vanityfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)10Siete in cerca di una meta a portata di cannocchiale, ma con acque turchesi come le Seychelles? Di un paradiso, per di più economico, dietro l’angolo, che vi regalerà emozioni che restano e farà schizzare alle stelle i vostri «numeri Instagram» (se siete tipi social)? Sognate di anticipare l’estate tuffandovi nel blu adamantino, mangiando bene e respirando l’energia di una natura selvaggia e incontaminata? Bene: allora prendete in considerazione(o Leucade), un gioiello che ancora si salva dal turismo di massa, immerso nel Mar Ionio, in una Grecia splendida.è l’unica isola nella terra degli Dei a essere raggiungibile senza staccarsi dalla terraferma: c’è infatti un ponticello mobile (ma fisso) che appare e scompare proprio per questo scopo. È nota anche per la sua estrema ...