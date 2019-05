Juventus | la quota di Guardiola crolla a picco ma guai a fidarsi… per informazioni

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)alla? Potrebbe essere, ma attenzione a farsi trascinare dall’entusiasmo dettato dalle quote che poco hanno a che vedere con la realtà Pepallaè un sogno fantastico che la tifoseria bianconera sta cullando. Si tratta del tecnico migliore al mondo, dunque è chiaro che sarebbe una scelta eccellente da parte della dirigenza che di certo un tentativo lo farà per portare in bianconero Pep.però a fidarsi delle quote, attualmente in netto calo per quanto concerne l’arrivo alla Juve di. Alcuni bookmakers danno addirittura ad 1,75 l’approdo di Pep in terra torinese, ma si tratta di suggestioni pure e semplici, perchiedere ai tifosi del Real Madrid. Nella passata stagione i quotisti davano nell’ordine favoriti Pochettino, Conte, Mourinho, Klopp ed addirittura Capello, prima di veder sedere sulla ...

