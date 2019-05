meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un team didell’Università di Pisa ha conquistano ildi Manuthon, una maratona non-stop di 30 ore dove ragazzi e ragazze da tutta Italia si sono sfidati a colpi di. La gara, promossa da AITeM (Associazione Italiana Tecnologie Manifatturiere), si è svolta il 17 e 18 maggio a, presso il campus San Giovanni dell’Università Federico II. Francesco Bertini, Matteo Chesini, Giulio Fioretti e Chiara Pretini sono arrivati secondi in assoluto, vincendo anche la sfida lanciata da Cosberg, una delle aziende del settore manifatturiero che hanno partecipato alla manifestazione. I quattrodel corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale dell’Ateneo pisano, seguiti dal professore Gino Dini e della dottoressa Michela Dalle Mura, sono riusciti a raggiungere il risultato grazie ad una idea per analizzare i guasti in ambiente industriale ...

Versiliatoday : Idee d’impresa innovative: studenti Unipi sul podio a Napoli - - Notiziabile_it : Nasce Libri d’Impresa, la prima business unit specializzata nel trasformare le #idee degli #imprenditori in… - MissPitchITA : Giornata delle Idee d’impresa EYEE Scandicci 2019 con gli studenti del Russell Newton -