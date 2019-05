Giro d’Italia | Ewan vince a Novi Ligure | Viviani ancora a secco

Giro d’Italia 2019 – Decisione clamorosa di Elia Viviani - il ‘Profeta’ spiazza tutti dopo l’undicesima tappa : Il velocista italiano ha deciso di ritirarsi dal Giro d’Italia, sottolineando di dover trovare serenità staccando la spina per qualche giorno Elia Viviani si ritira dal Giro d’Italia. Lo annuncia lo stesso corridore veronese al termine dell’undicesima tappa, conclusa al quarto posto: “ne abbiamo discusso tanto in questi dieci giorni e una vittoria oggi poteva forse cambiare le cose, ma il mio Giro finisce oggi – le ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Inutile continuare così - devo fermarmi e ritrovare la convinzione” : Il quarto posto odierno sarà l’ultimo piazzamento di Elia Viviani al Giro d’Italia 2019: sul traguardo di Novi Ligure ad imporsi è stato l’australiano Caleb Ewan, e così il velocista azzurro, nel corso del “Processo alla Tappa” ha annunciato il ritiro dalla Corsa Rosa, dal momento che da domani sono previste tante montagne. Non cerca alibi il campione italiano ai microfoni RAI: “Si vede che non sono sereno, ...

Giro d’Italia 2019 - Caleb Ewan vince e si ritira : “La scelta di tempo è stata fondamentale - il mio Giro d’Italia finisce qui” : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019 si è conclusa con la vittoria in volata di Caleb Ewan (Lotto Soudal), la seconda dopo il successo di Pesaro per il giovane velocista che si è confermato uno dei migliori interpreti in questo genere di traguardi. L’arrivo di Novi Ligure in leggera salita e con il vento contrario ha permesso al corridore australiano di precedere il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e il tedesco Pascal ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - undicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambia la maglia cicaliamo del Giro d’Italia 2019 al termine dell’undicesima tappa. Grazie al secondo posto odierno e ai risultati del traguardo volante, balza al comando Arnaud Démare (Groupama-FDJ), che supera Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Non cambia nulla invece ai vertici della classifica generale, con Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che resta saldamente in maglia Rosa, mentre Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Nans Peters (AG2R ...

Caleb Ewan ha vinto in volata l’undicesima tappa del Giro d’Italia : Il ciclista australiano Caleb Ewan ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia, 221 chilometri da Carpi a Nove Ligure, in Piemonte. Ewan ha preceduto nella volata il francese Arnaud Demare e il tedesco Pascal Akermann, il quale ha ceduto proprio a

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Carpi-Novi Ligure) : Caleb Ewan batte Arnaud Demare in volata : L’australiano Caleb Ewaha ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 221 km da Carpi a Novi Ligure. Il corridore della Lotto Soudal si è imposto nettamente in volata, battendo il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), mentre il campione italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) si è dovuto accontentare del quarto posto. La maglia rosa resta invece sempre sulle spalle di Valerio ...

Giro d’Italia 2019 - risultato undicesima tappa : Caleb Ewan firma la doppietta a Novi Ligure - soltanto quarto Elia Viviani : Caleb Ewan si aggiudica l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Il velocista australiano della Lotto Soudal si è dimostrato il più forte del lotto leggendo alla perfezione un rettilineo d’arrivo decisamente complicato a causa del forte vento contrario e firmando una doppietta dopo il successo di Pesaro. La seconda giornata consecutiva dedicata agli specialisti della velocità, con il percorso di 221 km da Carpi a Novi Ligure ...

Dodicesima tappa Giro d’Italia 2019 : percorso - altimetria e diretta tv : Dodicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv Dopo tutta una prima parte dedicata per gran parte alle ruote veloci, ora al Giro d’Italia 2019 si comincia a fare sul serio. La Dodicesima tappa, in programma per giovedì 23 maggio 2019, vedrà il plotone partire da Cuneo per poi arrivare a Pinerolo dopo 158 km di corsa e sarà presente la prima vera salita di questa edizione numero 102 della Corsa Rosa. ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : tutto invariato in vista delle motagne : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha riservato sorprese e tutto è rimasto invariato in classifica generale, i distacchi tra i big non hanno subito variazioni al termine della frazione odierna: tutto tranquillo sulla strada da Carpi a Novi Ligure. Le distanze tra i favoriti della Corsa Rosa sono dunque immutate: Primoz Roglic conserva 1’44” di vantaggio su Vincenzo Nibali, sempre oltre i tre minuti Simon Yates ...

Giro d’Italia – Caleb Ewan vince in volata sul traguardo di Novi Ligure : Viviani spreca ancora a pochi metri dal traguardo! : Elia Viviani vince la 11ª tappa del Giro d’Italia: il ciclista della Lotto Soudal batte Demare e Ackermann in volata: Elia Viviani non riesce a coordinarsi con Sabatini e fallisce lo sprint decisivo Da Carpi a Novi Ligure, 221 chilometri di transizione verso la Pianura Padana nell’11ª tappa del Giro d’Italia. Una frazione che non presenta grandi difficoltà nè sotto il profilo altimetrico nè sotto quello planimetrico: ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Cuneo-Pinerolo : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Dopo due tappe completamente piatte, domani entreremo nel vivo della seconda settimana del Giro d’Italia 2019. La dodicesima tappa di giovedì 23 maggio prenderà il via da Cuneo e si concluderà a Pinerolo dopo 158 km; una frazione omaggio alla mitica impresa di Fausto Coppi che nel 1949 vinse nella cittadina torinese dopo 192 km di fuga, ma su di un tracciato decisamente diverso. Difatti ci si aspettava di più dal percorso di questa tappa mossa ...

VIDEO Passo Gavia innevato - si scende…sciando : discesa bianca verso Santa Canterina - tappa del Giro d’Italia a rischio. Continuano i lavori : Dal Passo Gavia si scende…sciando. La discesa che dai 2621 metri s.l.m. porta a Santa Caterina Valfurva è infatti innevata per buona parte come possiamo osservare nel VIDEO girato da Robert Antonioli e Stefano Valfurva (sono sciatori dalle grandissime abilità, Robert ha vinto anche tre medaglie d’oro ai Mondiali di sci alpinismo). Gli enti locali stanno comunque lavorando alacremente per pulire la strada sia nel tratto in salita da ...