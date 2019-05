Firenze, il Museo del Novecento “trasloca” nella casa circondariale di Sollicciano (Di mercoledì 22 maggio 2019) Due opere d'arte moderna della collezione del Museo del Novecento di Firenze hanno varcato le mura della casa circondariale di Sollicciano, dove sono state mostrate ai detenuti, che grazie a un restauratore e mediatore culturale hanno studiato le opere e le hanno potute ammirare da vicino. L'iniziativa nell'ambito del progetto "Outdoor".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 22 maggio 2019) Due opere d'arte moderna della collezione deldeldihanno varcato le mura delladi, dove sono state mostrate ai detenuti, che grazie a un restauratore e mediatore culturale hanno studiato le opere e le hanno potute ammirare da vicino. L'iniziativa nell'ambito del progetto "Outdoor".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

CarmyNews : RT @LastNews2: |LEONARDO NEWS| FIRENZE AVRA' PER SEMPRE LA SUA MONNALISA E' L'ARCANGELO GABRIELE DEL1471, PRIMO DIPINTO DI LEONARDO DA VI… - noneedtofollow1 : @LucaBizzarri caro Luca, complimenti per l'ottimo lavoro. Dai un'occhiata al museo Moco Amsterdam per prendere ispi… - pucciluca : Apre a Firenze il Museo Villoresi, dedicato all'arte del profumo. Ospitato in un antico palazzo del centro storico,… -