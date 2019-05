TelevideoRai101 : Dazi, Hikvision nella lista nera Usa -

L'amministrazione Trump sta considerando di imporre limiti agli acquisti di tecnologia americana da parte del colosso della video sorveglianza cinese. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la misura che rappresenta l'ultimo tentativo in ordine temporale di bloccare le ambizioni economiche della Cina. L'inclusione dicommerciale Usa rappresenterebbe la prima volta che l'amministrazione Trump punisce una società cinese per il suo ruolo di sorveglianza.(Di mercoledì 22 maggio 2019)