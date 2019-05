Cosa non torna quando il Pd parla di cosa farebbe con quota 100 e Rdc

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Lascio - c’è qualCosa che non va” : Il Giro d'Italia 2019 è già finito per Elia Viviani. Il campione italiano ha deciso di abbandonare al termine dell'undicesima tappa della Corsa in rosa. Una decisione sofferta, ma a detta del ciclista classe 1989 della Deceuninck-Quick Step inevitabile. Viviani dopo i 4 successi della scorsa edizione, in quella in corso non è riuscito a trionfare collezionando tre secondi posti (è stato poi declassato nella frazione di Orbetello). Anche oggi, il ...

Silvio Berlusconi - coltellata a Giorgia Meloni da Bruno Vespa : "Non votatela - Cosa rischia l'Italia" : Silvio Berlusconi attacca in diretta da Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno l'alleata Giorgia Meloni: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene

Formula 1 - Vettel pronto per il Gp di Monaco : “qui non c’è spazio per gli errori. Lauda? Ecco Cosa mi mancherà” : Il pilota della Ferrari ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Monaco, sesto appuntamento stagionale Inizia oggi il lungo week-end del Gran Premio di Monaco, oggi si terrà l’inusuale conferenza stampa che precede le prime due sessioni di prove libere in programma di giovedì. Venerdì poi il giorno di riposo, prima di qualifiche e gara previste per sabato e domenica. photo4/Lapresse Il circus si avvicina a questo ...

DiMartedì - Nando Pagnoncelli smonta Luigi Di Maio e 5 Stelle : "Cosa significa cavalcare l'antipolitica" : "cavalcare l'antipolitica significa usare temi come i costi della politica facendo credere ai cittadini che ci possano essere risparmi che invece poi si riveleranno irrisori". Nando Pagnoncelli, alla presenza di Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro, in diretta ieri sera 21 maggio da Giovanni Floris a D

Un nuovo dispositivo Google Pixel è stato certificato dalla FCC - ma non è chiaro di Cosa si tratti : La Commissione federale delle comunicazioni ha appena certificato un dispositivo Google che sembra essere un gadget piuttosto atipico identificato dal numero di modello G022A. Il dispositivo risulta essere originario della Cina, munito di Bluetooth Low Energy e progettato per funzionare anche con un'app complementare. Il numero di modello suggerisce che il dispositivo sia in qualche modo collegato al brand Pixel. L'articolo Un nuovo dispositivo ...

Ajax - de Ligt : “Non so Cosa succederà ma mi piacerebbe giocare con de Jong” : Matthijs de Ligt, a margine della cerimonia in cui è stato premiato come miglior giocatore della stagione in Olanda da ‘VoetbalPrimeur” ha rilasciato importanti parole sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal giornale catalano ‘Sport‘, il centrale olandese dell’Ajax avrebbe dichiarato che non gli dispiacerebbe giocare ancora con Frenkie de Jong, accasatosi al Barcellona: “giocare con lui? Sarebbe ...

Tumori - che Cosa significa che non ci si ammala “per sfortuna” : Si riapre il dibattito sull’origine dei Tumori. Ci si ammala di cancro per sfortuna? Solo un paio di anni fa i lavori scientifici pubblicati su Science dal gruppo di Bert Vogelstein sembravano far propendere per questa interpretazione: buona parte delle mutazioni cancerogene – si diceva – non è prevenibile, e avviene per errori casuali durante i processi di replicazione cellulare. Ora però la ricerca di un team italiano sembra mettere in ...

GF – Lite tra Malgioglio e la De André : ‘ti riempi la bocca parlando di mio nonno’. Leggi Cosa è accaduto : Serata complicata al Grande Fratello 16 per Francesca De André. Dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato Giorgio e aver bisticciato di nuovo con Martina, l’opinionista di Barbara d’Urso ha avuto una Lite furiosa... L'articolo GF – Lite tra Malgioglio e la De André: ‘ti riempi la bocca parlando di mio nonno’. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lavoro non subordinato : cos’è e Cosa significa. Il tipo di accordo : Lavoro non subordinato: cos’è e cosa significa. Il tipo di accordo Una fondamentale distinzione del diritto del Lavoro è quella tra Lavoro subordinato e non subordinato. Essendo assai variegata la materia dei contratti tra datore di Lavoro e lavoratore, non è possibile indicare una sola categoria di Lavoro non subordinato, in quanto esso – per sua natura – ha espressioni anche molto differenti tra loro. Vediamo di seguito di fare ...

Migranti - Ceccardi (Lega) vs Buccini (Corriere) : “Tutti ventenni belli in carne e muscolosi”. “Non sa di Cosa parla - è un guaio” : Polemica rovente a L’Aria che Tira (La7) tra la sindaca leghista di Cascina (Pisa). Susanna Ceccardi, e Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera. L’esponente della Lega interrompe l’intervento della portavoce della Sea Weatch, Giorgia Linardi, collegata dal porto di Lampedusa, e obietta a proposito di Migranti: “Li ho visti io quando arrivavano sui nostri territori. Erano tutt’altro che emaciati, ma ...

Frankie Hi NRG con Faccio la Mia Cosa non racconta la sua carriera - ma il prequel : La sua “Fight the faida” è stata votata come miglior canzone rap italiana. Oggi Frankie Hi NRG ha deciso di raccontarsi in un libro dove ripercorre la sua vita in parallelo con la storia del rap, hip hop, break dance, tecnologie che hanno rivoluzionato la musica e writers che hanno iniziato a scrivere sui muri. Al contrario di tutti gli artisti che scrivono biografie, lui non racconta la sua carriera, ma il prequel. Infatti il libro termina con ...

MotoGp – Bagnaia butta giù Vinales a Le Mans : “ecco Cosa è successo - non sono riuscito ad evitarlo” : Pecco Bagnaia, la gara di Le Mans e l’incidente con Maverick Vinales: le parole del giovane italiano dopo il Gp di Francia Gp di Francia da dimenticare per Pecco Bagnaia: il giovane pilota del Team Pramac è stato protagonista di un incidente con Maverick Vinales, che ha messo fuori gioco lo spagnolo della Yamaha, che tentava di rimontare dopo delle qualifiche difficili a Le Mans. Il giovane pilota italiano non può che essere ...

«Game of Thrones 8» : che Cosa non ha funzionato nell’ultima stagione? : Game of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiCome sarebbe ...

Giorgia Meloni - Cosa non le è andato giù del comizio di Salvini a Milano : "I fischi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca