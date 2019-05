Claudio Fava | Non andrò a ricordare Falcone nell' aula bunker Interverrà Salvini

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Domani non andrò aGiovannidi Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti”,annuncia con queste parole la sua assenza alla commemorazione del magistrato ucciso dalla mafia, insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta, il 23 maggio 1992. Il presidente della Commissione antimafia del parlamentino siciliano punta il dito contro il modo in cui l’evento è stato organizzato. Alla cerimonia interverrà Matteo, come ministro dell’Interno, econtesta il fatto che solo a lui - e ad altri “venuti da Roma” - sarà dato modo di parlare nel corso della manifestazione.Su Facebook spiega la sua decisione: “Il mio problema non è che invitino. Il mio problema ...

