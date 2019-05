Cerco un ragazzo ricco e inglese Le rivelazioni dell’ex amica di Meghan

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Carlo Lanna Una exdiMarkle rivela che, in passato, la duchesse voleva conoscere a tutti i costi un uomoContinuano a trapelare news e indiscrezioni sul passato diMarkle. E questa volta in un’intervista che è stata rilasciata al The Sun, a gettare fango sulla neo-mamma e sulla duchessa si Sussex, ci pensa Lizzie Cundy. Si tratta della ex-miglioredella Markle, ora conduttrice televisiva, che svela dettagli decisamente molto scottanti in un libro dal titolo "Tales fron Red Carpet." La conduttrice fra le pagine della sua autobiografia, afferma cheMarkle, quando era single, era intenzionata a cercare un uomoe che fosse. "Stavamo chiacchierano fra donne e una voltami aveva chiesto molto esplicitamente se conoscessi une famoso. Mi aveva detto che a lei piacciono molto gli uomini inglesi", ...

